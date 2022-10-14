Уголовное дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено

2 часа назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено, подтвердил его адвокат. Руководителя президентской академии обвиняли в крупных хищениях из бюджета, с конца июня по начало августа этого года он находился под домашним арестом, затем ему смягчили меру пресечения.

"Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", - сказал Интерфаксу адвокат Мау Алексей Дудник.

О прекращении уголовного преследования ректора РАНХиГС ранее информировали и источники РБК.

В конце июня Мау предъявили обвинения в хищении по делу, возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Задержание Мау летом этого года источники Би-би-си в академической среде связывали с давлением властей на систему высшего образования в стране.

Би-би-си подробно писала об этой истории.

Дело о хищении

В уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, "Шанинка" получила на их выполнение из бюджета более 20 млн рублей, выделение которых якобы лоббировала Ракова, но по факту работ не выполнила. Какую роль в этом, по мнению следователей, сыграл Мау, осталось неизвестным.

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30 июня этого года ректору РАНХиГС предъявили обвинения в хищении денежных средств академии в составе организованной группы на сумму 21 млн руб. Сообщалось, что обвинение было основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, в частности, телефонной переписки.

В тот же день Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест до 7 августа. Защита ректора обжаловала это решение, но Мосгорсуд 18 июля оставил его в силе.

Однако уже в начале августа следователи сами подали ходатайство о замене домашнего ареста на подписку о невыезде.

На следующий день меру пресечения смягчили и другому фигуранту дела - ректору "Шанинки" Сергею Зуеву, его перевели из СИЗО под домашний арест. В суде следователь заявил, что обстоятельства по делу изменились: Зуев дал изобличающие показания на ранее неизвестных следствию людей и возместил весь ущерб по делу о мошенничестве.