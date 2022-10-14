Климатические активисты облили "Подсолнухи" Ван Гога супом в музее Лондона

час назад

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Подпись к фото, Вангоговские "Подсолнухи" выставлены в британской Национальной галерее в центре Лондона

В лондонской Национальной галерее подверглись нападению знаменитые "Подсолнухи" Ван Гога. Подойдя к картине почти вплотную, активистки экологического протестного движения плеснули на шедевр томатным супом.

Сотрудники галереи уточняют, что само полотно, по счастью, не пострадало, поскольку покрыто защитным стеклом. Незначительные повреждения получило лишь деревянное обрамление работы.

По словам очевидцев, полиция прибыла в считанные минуты.

Участницы нападения задержаны. Обеим предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества и незаконном проникновении на охраняемую территорию (при отягчающих обстоятельствах).

Уже ближе к вечеру администрация музея сообщила, что "Подсолнухи" вернулись на место - после примерно шестичасового отсутствия.

Мотивы вандалов

Активисты представляют относительно малоизвестную группировку защитников окружающей среды под названием Just Stop Oil (близко к "Остановите нефть").

На кадрах, снятых камерами наблюдения музея, видно, что на обеих были надеты майки с символикой организации.

Подойдя к знаменитому шедевру поближе, злоумышленницы достали консервные банки с супом и выплеснули их содержимое на картину, после чего, тщательно намазав себе ладони клеем, приклеились к стене - по обе стороны обезображенной картины.

Одна из активисток выкрикивала: "Что вас больше волнует - защита какой-то картины или защита людей и нашей планеты?"

"Что ценнее - искусство или жизнь? - продолжала она. - Может, искусство ценнее еды? Ценнее справедливости?"

Она также упомянула взлетевшие с начала года цены - в первую очередь на энергоносители, что привело, по ее мнению, к "миллионам голодных, замерзающих семей, которые не могут себе позволить даже разогреть банку супа".

"Вскоре после 11 утра в зал номер 43 Национальной галереи вошли два человека. Пара приклеила руки к стене рядом с картиной Ван Гога "Подсолнухи" (1888), предварительно плеснув на нее красной субстанцией - по всей видимости, томатным супом", - говорится в заявлении музея.

Три месяца назад в этой же галерее активисты Just Stop Oil обклеили бумагой картину английского живописца Джона Констебла "Телега для сена".

Знаменитые "Подсолнухи"

Подпись к фото, В Национальной галерее Лондона хранится более 2300 работ, признанных объектами всемирного культурного наследия

"Подсолнухи" Ван Гога, выставленные в лондонском музее, - лишь одна из семи картин этой серии, принадлежащие кисти великого голландца. Пять из них выставлены в музеях разных стран.

Все они были написаны в 1888-89 годах. Ван Гог хотел украсить ими свой дом в городе Арль во Франции перед приездом своего друга, художника Поля Гогена.