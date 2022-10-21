Кто может стать новым премьер-министром Великобритании. Претендентами называют Джонсона, Сунака и Мордаунт

8 минут назад

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Подпись к фото, Борис Джонсон, Пенни Мордаунт и Риши Сунак

После заявления об отставке премьер-министра Лиз Трасс в Консервативной партии Великобритании снова разворачивается борьба за лидерство. Высокопоставленные тори начали активно заручаться поддержкой однопартийцев, и наиболее вероятными претендентами на пост главы партии и руководителя правительства, по мнению экспертов, являются бывший премьер-министр Борис Джонсон, бывший министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордаунт.

Ни один из трех политиков пока официально не заявил о намерении участвовать в премьерской гонке.

Лиз Трасс подала в отставку в четверг на фоне провала ее экономической политики, пробыв премьер-министром Великобритании всего около шести недель. Ожидается, что имя нового премьера станет известно к следующей пятнице.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лиз Трасс ушла в отставку в четверг. К следующей пятницу в Британии должен быть новый премьер

До 14:00 понедельника кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум ста депутатов-консерваторов. В том случае если это удастся сделать только одному политику, он станет премьером автоматически. Если претендентов будет несколько (а с учетом числа парламентариев-тори в гонке смогут принимать не больше трех политиков), их кандидатуры будут выдвинуты на голосование всех членов Консервативной партии.

Каковы шансы Джонсона

Пока точно неясно вступит ли он в борьбу, но специалисты считают, что, несмотря на недавний скандальный уход с поста премьера, шансы у него неплохие. В четверг стало известно, что Джонсон перевал свой отпуск на Карибских островах и срочно возвращается в Лондон.

Автор фото, Leon Neal/ Getty Images News

"Я изменил свое мнение за последние 24 часа. Я слышал от двух-трех человек, которых я действительно уважаю и которые обычно очень хороши в цифрах, что он не только преодолеет порог в 100 депутатов, но и может получить около 140", - сказал в интервью программе Today на BBC Radio 4 Тим Монтгомери, основатель веб-сайта сторонников Консервативной партии ConservativeHome.

В партии у Джонсона есть немало сторонников. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг призвал консерваторов в парламенте выдвинуть именно его кандидатуру.

Поддержать Джонсона готова также Прити Патель, возглавлявшая в его правительстве министерство внутренних дел.

По мнению его союзников, успешное возвращение в большую политику Борису Джонсону может обеспечить примирение с Риши Сунаком, бывшим министром финансов в его правительстве, чья добровольная отставка в июле стала одной из причин краха Джонсона.

Кратко о других претендентах

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Риши Сунак

Руши Сунак и Пенни Мордаунт участвовали в гонке за пост главы партии Консерваторов и в прошлый раз, когда летом Джонсон ушел в отставку. Первый раунд борьбы тогда остался за Сунаком.

Он стал депутатом британского парламента не так давно - в 2015 году. В 2019-м был назначен министром финансов и оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

Оба ушли со своих постов, выступив с резкой критикой действий Бориса Джонсона.

Сунак считался наиболее вероятным будущим лидером тори, но его репутация пострадала из-за скандала вокруг налогов его супруги - Акшату Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов в качестве дивидендов в прошлом году. Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента.

Пенни Мордаунт

В 2019 году Пенни Мордаунт стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

Ее политическая карьера началась еще при правительстве Дэвида Камерона, где она занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил. А в Консервативную партию она пришла еще в юности, вступив в ряды молодежного движения тори.