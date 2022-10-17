Военный самолет упал в жилом массиве в Ейске

17 октября 2022, 15:53 GMT Обновлено 3 часа назад

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Автор фото, TASS

В городе Ейске Краснодарского края истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом массиве возле многоэтажного дома.

На месте падения возник сильный пожар, началась детонация боеприпасов. На видео, выложенных в соцсетях, слышны взрывы и видно, что как минимум четыре этажа жилой многоэтажки охвачены пламенем.

Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, заявили в минобороны России.

Автор фото, TASS

По информации военного ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома ЮВО и потерпел крушение при наборе высоты.

Экипаж успел катапультироваться.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ГУ МЧС по Кубани сообщили о гибели двух человек и о 15 постарадавших. Площадь пожара, по данным спасателей, составила около 2 тысяч кв. метров.

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили Интерфаксу, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки.

"Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.

"Пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы добраться до пострадавших и оказать им помощь", - рассказал собеседник агентства.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов - о самолете Су-34:

"Су-34 - один из основных российских фронтовых бомбардировщиков. Хотя это довольно новый самолет, он был принят на вооружение в 2014 году, но он - глубокая модернизация истребителя Су-27. Боевое крещение он получил в Сирии, и его используют в войне с Украиной. Несколько таких бомбардировщиков были сбиты.

При этом Су-34 не стоит на вооружении ВМС, и об использовании его для обучения пилотов морской авиации ранее в открытых источниках не сообщалось. Это важное обстоятельство, поскольку аэродром в Ейске, как и авиабаза в Саках в Крыму, в первую очередь, учебный центр морских летчиков. На нем базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.

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В Ейске находится тренажер для отработки взлетов и посадок истребителей палубной авиации ВМФ России. На его взлетно-посадочной полосе был смонтирован специальный трамплин, имитирующий летную палубу авианосцев, которые используют такую схему. Однако он использовался и для подготовки других военных летчиков - на довоенных фотографиях, сделанных на аэродроме, фигурируют самолеты Ту-134УБЛ, на которых готовят пилотов для стратегических бомбардировщиков.

Впрочем, трамплин и вообще учебный комплекс расположен отдельно от основной взлетно-посадочной полосы аэродрома, и его использованию для обычных, не связанных с отработкой задач, он не мешает.

Тем не менее расположение этого аэродрома потенциально делает его удобным для базирования военной авиации, задействованной в войне с Украиной. Он расположен всего в 60 километрах от Мариуполя - буквально через Таганрогский залив от него. А до Бахмута, где сейчас идут бои, по прямой всего 200 километров.

Сообщений о полетах бомбардировщиков с авиабазы в Ейске в открытых источниках за последние месяцы не поступало. На спутниковых снимках сервиса Google Maps, сделанных компанией Maxar в 2022 году (более точная дата на них не обозначается), видно, что на аэродроме находятся военно-морские Ил-38, Бе-200, учебные Ту-134УБЛ и Л-39, а также старые Ил-62, Ил-18 и Ту-154. Истребителей или бомбардировщиков на этих снимках не заметно.