Художнику Павлу Крисевичу дали пять лет за акцию на Красной площади

час назад

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Автор фото, Getty Images

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима художника-акциониста Павла Крисевича, изображавшего самоубийство на Красной площади.

На таком приговоре настаивало обвинение. Подсудимый вину не признал.

11 июня прошлого года Крисевич вышел на Красную площадь в Москве и дважды выстрелил из охолощенного пистолета в воздух. Затем он сымитировал выстрел себе в голову.

Его тут же задержали и обвинили в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. С тех пор он находится в СИЗО.

Сам Крисевич назвал свой поступок политическим перформансом и способом избавиться от страха перед репрессиями.

Крисевич известен несколькими акциями.

В августе 2020 года на ступеньках Люблинского суда Москвы, где выносился приговор по делу "Нового величия", Крисевич в образе сотрудника полиции перерезал горлу манекену, забрызгав собравшихся красной краской.

В ноябре 2020 года его в образе Иисуса, распятого на кресте, подожгли у здания ФСБ на Лубянке. Как можно рассмотреть на фотографиях, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".