Путин снова говорит о мобилизации. Что нового он сказал?

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Мобилизация в России закончится примерно через две недели, пообещал объявивший ее 21 сентября президент Владимир Путин. Что еще нового он сказал по поводу войны?

Путин в пятницу выступал перед журналистами по итогам визита в Казахстан. Он отвечал на вопросы о мобилизации, проблемы с которой ранее сам признавал.

"Это означает, что частичная мобилизация завершится"

По словам Путина, мобилизовано уже 222 тысяч человек. Это новая цифра. 10 дней назад министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в вооруженные силы "прибыло свыше 200 тысяч человек".

Еще новые цифры: 33 тысячи мобилизованных уже в воинских подразделениях, при этом 16 тысяч - в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач, заявил Путин.

Сколько мобилизованных уже погибли, Путин не сказал. Хотя его спросили об этом - журналист "Аргументов и фактов" напомнил, что накануне власти признали первые потери: пятерых мобилизованных из Челябинской области. По сообщениям СМИ, погибли уже больше 10 призывников, в том числе сотрудник правительства Москвы, который не имел боевого опыта.

"При объявлении мобилизации сказали, что все мобилизованные пройдут обязательную военную подготовку. Как так получается, что люди оказываются на фронте?" - спросил журналист (цитата по "Агентству").

"Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку", - ответил Путин. Это не новость - российский президент и другие представители власти говорят об этом с 21 сентября. Однако СМИ и родственники мобилизованных сообщали о том, что на фронт могут послать совсем неподготовленных гражданских людей.

Путин при этом уточнил сроки: сначала мобилизованные проходят первичную подготовку в "формировательных частях" - от пяти до 10 дней, потом идет подготовка в боевой части - от пяти до 15 дней, и затем уже можно их отправлять в подразделения, принимающие участие в боевых действиях.

"Второй волны" мобилизации не ожидается, следует из сказанного Путиным. Ранее на этой неделе руководители двух регионов России успели сообщить о новых мобилизационных заданиях, прежде чем их одернул Кремль, заявив, что "никакой новой волны нет". Путин это утверждение повторил, а также объявил, что примерно через две недели мобилизацию планируется завершить.

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"Эта работа уже заканчивается, - заявил Путин. - Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены".

"Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - добавил он.

Вслед за Путиным эту новость повторил его пресс-секретарь Дмитрий Песков: "Президент сказал, что, там получается, что до конца месяца она [мобилизация] завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от минобороны".

"Это означает, что частичная мобилизация завершится", - подчеркнул Песков (цитаты по Интерфаксу).

Ранее о сроках проведения мобилизации власти ничего не говорили, а из их предыдущих комментариев на этот счет складывалось впечатление, что процесс будет длительным. "Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены, - говорил "Российской газете" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. - Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится".

Шойгу 21 сентября говорил, что под мобилизацию могут подпасть 300 тысяч человек. Путин подтвердил актуальность этой цифры, а СМИ ранее предполагали, что на самом деле на фронт могут отправить около 1 млн человек.

Необходимость мобилизации Путин объяснил большой протяженностью линии фронта в Украине. Это не новость - он говорил об этом 21 сентября. "Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию", - повторил сейчас президент России.

Что еще сказал?

Путин снова прокомментировал взрыв на Крымском мосту, который ранее предложил считать терактом, подготовленным украинскими спецслужбы (официальный Киев это утверждение не комментирует).

По его словам, ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для взрыва на мосту была отправлена морем, но пока неизвестно, использовался ли сухогруз с зерном, которые ходят по согласованному с участием ООН гуманитарному коридору в Черном море.

Путин пригрозил: если выяснится, что коридоры используются для диверсий, это поставит под вопрос зерновую сделку, но пока такой информации нет. Это новая постановка вопроса о случившемся на Крымском мосту.

Российский президент прокомментировал и массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые последовали за взрывом на Крымском мосту. Новостью стало то, что он не считает нужным продолжать удары по всей украинской территории, которые продолжались два дня - в понедельник и вторник.

"Сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят", - сказал Путин, не уточнив, какие именно. "Ну, а там видно будет", - добавил он.

Кроме того, Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом и не знает, поедет ли на саммит G20, где ожидаются и Байден, и президент Украины Владимир Зеленский.

А еще он ответил на вопрос о москвиче, которому дали 15 суток ареста за то, что тот слушал в машине украинскую музыку. "Мы не должны уподобляться тем, которые отменяют какую бы то ни было культуру, культура здесь вообще ни при чем", - сказал Путин.

О переговорах с Зеленским Путин не сказал ничего нового: "Если они [украинские власти] созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован".