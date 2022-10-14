В этом году в мире будет выброшено более 5 млрд мобильных телефонов - что делать с этим мусором?

Виктория Гилл

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты подсчитали, что в мире должным образом перерабатывается меньше 20% "электронных" отходов

В 2022 году по всему миру на свалку отправится в общей сложности 5,3 млрд мобильников, подсчитали участники международного форума отходов электроники и электроприборов (WEEE).

Такой прогноз WEEE, рассчитанный на основе глобальной статистики продаж, наглядно демонстрирует колоссальную проблему, которую "электронные отходы" представляют собой для окружающей среды.

Исследования показывают, что многие из нас хранят старые телефоны у себя, вместо того чтобы сдать их на повторную переработку. А значит, содержащиеся в старых аппаратах ценные металлы - например, кобальт в аккумуляторах или медь в электропроводке - для новых телефонов придется добывать по новой.

"Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших (казалось бы) предметов имеет приличную ценность уже сам по себе. А все вместе - на глобальном уровне - это еще и огромные объемы", - объясняет генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается в общей сложности порядка 16 млрд мобильников. Притом что в Европе, например, почти каждый третий аппарат давно не используется и просто собирает пыль.

Согласно прогнозам WEEE, к 2030 году на свалку будет отправляться порядка 74 миллионов тонн электроники и электротехники ежегодно - от стиральных машин и тостеров до планшетных компьютеров и устройств глобальной системы позиционирования (GPS).

Весной текущего года профессиональная ассоциация химиков Британии (RSC) объявила общенациональную кампанию по сбору электронных отходов, необходимых для производства новых гаджетов, объяснив эту инициативу тем, что война в Украине (как и другие международные конфликты) может существенно нарушить цепочки поставок ценных металлов.

"Эти устройства представляют собой важнейший источник сырья, которое после переработки можно повторно использовать для производства новых гаджетов или тяжелого электрооборудования - например, ветряных электрогенераторов, аккумуляторов для электромобилей или солнечных батарей, - говорит глава отдела коммуникаций WEEE Магдалена Чаританович. - Другими словами, всего того, что нам так необходимо для скорейшего отказа от ископаемого топлива и перехода к зеленой энергетике с минимальным выбросом парниковых газов".

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Ценные элементы, которые не идут на переработку, приходится добывать заново - что неизбежно наносит ущерб экологии

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На сегодняшний день должным образом в мире перерабатывается лишь чуть больше 17% электронных отходов. В следующем году Международный союз электросвязи Организации Объединенных Наций надеется довести этот показатель до 30%.

В организации подчеркивают, что электронный мусор - "наиболее быстро увеличивающийся и самый сложный с точки зрения переработки поток отходов, который оказывает пагубное влияние и на здоровье человека, и на состояние окружающей среды, поскольку в их составе нередко содержатся вредные вещества".

По данным опросов, проведенных организацией Material Focus, только британцы скопили у себя в домах в общей сложности более миллиона неиспользуемых, но работающих электроприборов на общую сумму свыше 5,5 млрд фунтов стерлингов (около 6,2 млрд долларов).

Подсчитано также, что на продаже всей этой ненужной техники среднестатистическая британская семья может заработать порядка 200 фунтов.

В рамках объявленной в стране кампании британцам, в частности, помогают найти ближайшие центры утилизации. Однако глава WEEE Паскаль Леруа уверен, что делать в этом направлении можно значительно больше.