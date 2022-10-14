Коронавирус: карантинные меры в Европе вызвали серьезный спад рождаемости

час назад

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Автор фото, Getty Images

В январе 2021 года уровень рождаемости в европейских странах упал на 14% по сравнению с тем же периодом годом раньше. Эксперты связывают это с первой волной пандемии коронавируса.

К тому времени прошло девять-десять месяцев с момента введения строгих карантинных мер в большинстве стран Европы. И исследования показывают, что чем длиннее были локдауны, тем меньше рождалось детей.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Human Reproduction, показывают, что наибольший спад рождаемости в этот период был в тех странах, где система здравоохранения плохо справлялась с нагрузкой.

Согласно исследованию, сильнее всего рождаемость упала в Литве и Румынии - на 28% и 23% соответственно.

В то же время в Швеции, где карантинные меры оказались значительно мягче, изменений в уровне рождаемости не замечено.

"Чем дольше длились локдауны, тем меньше беременностей зафиксировано в этот период, даже в странах, пострадавших от пандемии", - отмечает один из авторов исследования, доктор Лео Помар, акушер-сонограф из Университетской больницы Лозанны.

"Мы полагаем, что на цифры повлияли опасения пар по поводу системы здравоохранения во время первой волны Covid-19, что привело к снижению количества родов девять месяцев спустя", - добавляет Помар.

Меры социального дистанцирования, опасения, связанные с вирусом, и вызванный в результате социально-экономический кризис могут быть косвенными факторами, сыгравшими роль в решении пар отложить беременность, говорится в отчете экспертов.

В Великобритании уровень рождаемости в январе 2021 года снизился на 13% в Англии и Уэльсе, и на 14% - в Шотландии.

Во Франции и Испании падение составило 14% и 23% соответственно.

Исследователи отмечают, что в марте 2021 года рождаемость вернулась к уровню, аналогичному допандемическому, что соответствует сроку в 9-10 месяцев после окончания карантинов.

Это возвращение, впрочем, не компенсировало падения в январе 2021 года.