Новый взрыв в Белгороде - на этот раз на электроподстанции

55 минут назад

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Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Фото пожара после взрыва опубликовал губернатор Белгородской области

Часть Белгорода осталась без света после взрыва на электроподстанции. Власти утверждают, что объект был обстрелян. За последние два дня Белгород и область несколько раз попадали под удары. Это происходит после ударов по энергообъектам Украины.

Вечером в пятницу в местных телеграм-каналах появились сначала фото пожара на подстанции, а затем видео "прилета". Автор видеоролика с использованием мата прокомментировал: "Я говорил, что сюда, ***, прилетит, потому что здесь *** подстанция!"

Сообщение о взрыве оперативно подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место, - написал он в своем телеграм-канале, выложив фотографии. - Ориентировочное время переключения на резервный источник - до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания".

Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Пожар на подстанции уже потушен, сообщил губернатор Гладков

В некоторых районах Белгорода пропал свет, сообщила "Коммерсанту" местная журналистка Виктория Литвин. По предварительным данным, пожар произошел на теплоэлектростанции "Луч", которая обеспечивает около 10% потребностей областного центра в электроэнергии.

В школах Белгородской области объявят каникулы с 17 октября, еще до взрыва на подстанции объявил Гладков.

За последние два дня Белгород и область несколько раз попадали под удары. Утром в четверг пострадал 16-этажный дом, у которого обрушилась часть крыши. Власти сообщали, что над городом, как и в другие дни, работала система ПВО. Губернатор обвинял в обстреле Украину. "ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина", - писал он.

Днем в четверг белгородские власти утверждали, что украинские вооруженные силы обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Вечером в четверг губернатор сообщил, что в одном из поселков под Белгородом "в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами", "произошла их детонация". В телеграм-каналах до этого появились кадры взрывов. На одном из видео был виден большой столб пламени и слышны звуки взрывов.

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Утром в пятницу стало известно, что в результате детонации боеприпасов на складе в поселке Октябрьский есть погибшие и раненые. Об этом официально заявил Следственный комитет России.

Кроме того, СКР сообщил, что российской системой ПВО сбиты ракеты в районе Новооскольского округа в Белгородской области. Обломки упали в районе железной дороги, были повреждены линии электропередач, частично разрушены железнодорожные пути, движение поездов было приостановлено. Вечером губернатор сообщил о восстановлении железнодорожного полотна после утреннего обстрела.

Украинские власти официально не комментировали обвинения в причастности к взрывам в приграничной Белгородской области.

"Прилеты" - это выражение стало часто использоваться после начала войны против Украины - в Белгородской области последовали за двумя днями массированных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре. В результате российских ударов по городам Украины, которые повредили десятки жилых домов, в том числе в Киеве, погибло не менее 20 человек.

В пятницу российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Москва не намерена возобновлять массированные удары по украинской территории, которые наносились в понедельник и вторник после субботнего взрыва на Крымском мосту.