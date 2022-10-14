Актер Робби Колтрейн умер в 72 года. Он известен по роли Хагрида в "Гарри Поттере"

28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Актер умер в больнице неподалеку от шотландского города Фолкерк, объявила его агент Белинда Райт.

Кроме "Гарри Поттера", Колтрейн сыграл криминального психолога в британском детективном сериале Cracker и в двух фильмах о Бонде - "Золотой глаз" (1995) и "И целого мира мало" (1999).

В заявлении Райт Колтрейн назван обладателем уникального таланта, чье исполнение роли Хагрида принесло радость детям и взрослым во всем мире.

"Лично для меня он навсегда останется одним их самых верных клиентов. Он был не только великолепным актером; он был очень умен, остроумен, и после 40 лет работы с ним в качестве агента, я буду по нему скучать", - заявила Райт.

Его сестра Энни Рэй, дети Спенсер и Алиса и мать Рона Джемелл благодарят сотрудников королевской больницы Форт-Вэлли, добавила Райт.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В 2006 году Колтрейн получил Орден британской империи

"Глубина, мощь и талант: когда мы работали над нашим первым ТВ-шоу, Alfresco, он умел рассмешить до беспомощного заикания. До свидания, старый приятель, тебя будет ужасно не хватать", - написал в "Твиттере" актер и писатель Стивен Фрай.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала смерть Колтрейна "очень печальной новостью".

"У него был огромный диапазон, от великолепной комедии до жесткой драмы. Я думаю, моя любимая роль у него - Фитц в сериале "Метод Крекера", - написала она.

"Робби Колтрейн, легенда шотландской индустрии развлечений - тебя будет очень сильно не хватать. Покойся с миром", - добавила Стерджен.

Автор фото, Warner bros Подпись к фото, Колтрейн в "Гарри Поттере"

Карьера Колтрейна началась в 1979 году с телесериала Play for Today, а к славе он пришел благодаря роли в комедии Би-би-си A Kick Up the Eighties с Трейси Ульман, Мириам Маргулис и Риком Мейоллом.

В 1983 году он появился в проекте Alfresco, о котором писал Стивен Фрай, вместе с самим Фраем, Эммой Томпсон Шивон Редмонд и Хью Лори.