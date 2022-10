Актер Робби Колтрейн умер в 72 года. Он известен по роли Хагрида в "Гарри Поттере"

28 минут назад

Карьера Колтрейна началась в 1979 году с телесериала Play for Today, а к славе он пришел благодаря роли в комедии Би-би-си A Kick Up the Eighties с Трейси Ульман, Мириам Маргулис и Риком Мейоллом.