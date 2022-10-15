Из-за взрыва на шахте в Турции погибли 40 человек

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Взрыв произошел на государственной шахте на Черноморском побережье Турции

В пятницу вечером в шахте на севере Турции произошел взрыв. Число погибших, по последним данным, возросло до 40. Спасательные работы продолжаются, сообщили власти страны.

Взрыв прогремел в 18.15 по местному времени на государственной угольной шахте TTK Amasra Muessese Mudurlugu в районе Амасра провинции Бартин на Черноморском побережье Турции.

На момент взрыва в шахте находилось около 110 человек. Из них выжили 58, сообщил в субботу утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Мэр Амасры отметил, что многие из выживших получили серьезные травмы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Спасателям помогали коллеги тех, кто работал на шахте в момент трагедии

Для экстренной помощи раненым была задействована авиация. Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти среди завалов выживших.

По словам министра, поисковые работы продолжаются.

"По нашим оценкам, 15 из наших шахтеров остаются под завалами, и мы пытаемся их вызволить", - сказал находящийся на месте взрыва министр внутренних дел.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Родственники в отчаянии ждали новостей

На видеокадрах с места происшествия видно, как спасатели выводили на поверхность покрытых черной пылью шахтеров, а встревоженные родные и друзья горняков в отчаянии ждали новостей неподалеку.

Возможный взрыв метана

По данным Сойлу, взрыв произошел на глубине порядка 300 метров. Ниже этой отметки могли работать 49 человек.

Причины взрыва пока не установлены, местная прокуратура начала расследование.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Шахта принадлежит государственной компании Turkish Hard Coal Enterprises

По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, некоторые факторы указывают на то, что это мог быть взрыв скопившейся метановоздушной смеси.

На место трагедии вылетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия.

Ранее в своих соцсетях он пообещал государственную помощь семьям жертв и заявил, что виновные даже в малейших халатностях понесут ответственность.

В 2014 году Турцию потряс сильнейший взрыв на шахте рядом с городом Сома.

Тогда в стране прошли массовые антиправительственные протесты и забастовка профсоюзов, обвинивших правительство в недостаточном внимании к безопасности шахтеров в условиях приватизации.