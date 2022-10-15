В иранской тюрьме с сотнями политзаключенных произошел пожар

час назад

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Автор фото, Twitter Подпись к фото, Кадр из распространяемого в интернете видео, предположительно, пожара в тюрьме Эвин

В знаменитой иранской тюрьме Эвин сильный пожар. Правительственное информагентство ИРНА заявило о по меньшей мере восьми пострадавших. О погибших пока не сообщалось.

Как рассказывают очевидцы, публикующие видео пожара, из тюремного комплекса какое-то время была слышна стрельба и сирены.

Видео выложила одна из иранских оппозиционных групп. На них слышны выкрики "смерть диктатору" - это один из лозунгов охвативших Иран протестов.

Государственные СМИ передают, что ситуация в тюрьме сейчас под контролем, а за пожар ответственны "криминальные элементы".

Дороги, ведущие к тюрьме, были заблокированы, а внутрь, по словам очевидцев, ввели спецбатальоны полиции. Также на месте работают пожарные.

По версии государственного агентства, причиной пожара был поджог, который совершил один из заключенных. Би-би-си не может подтвердить эту версию.

Также в сводках правительственного информационного агентства ИРНА говорится, что беспорядки в тюрьме подавлены (пока известно о восьми постарадавших), и что они начались в крыле, где содержат "бандитов". Это может означать, что политические заключенные, которых много в тюрьме Эвин, не были причастны к беспорядкам.

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Другое государственное агентство Тасним со ссылкой на анонимного иранского чиновника тоже пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.

По словам свидетеля, опрошенного агентством Рейтер, у входа в тюрьму собрались родственники заключенных.

Помимо оппозиционеров в Эвине отбывают сроки иранские журналисты, иностранные граждане, приговоренные в Иране, и обладатели двойного гражданства.

Западные правозащитники давно критикуют режим в тюрьме Эвин. В Human Rights Watch говорят, что заключенных Эвина пытают, не оказывают им необходимой медицинской помощи и грозят оставить в тюрьме на всю жизнь.

В августе прошлого года группа хакеров под названием Edalat-e Ali ("Справедливость Али") выложила в интернет видеозаписи с камер внутреннего наблюдения тюрьмы - на них персонал избивает и пытает заключенных.

В Иране уже несколько недель продолжаются протесты. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей.

Все началось из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана иранской полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба.

Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице.