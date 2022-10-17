Киев подвергся атаке дронов-камикадзе
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В центре Киева утром в понедельник произошло по меньшей мере четыре взрыва. Украинские власти заявляют об атаке российских дронов-камикадзе иранского производства. Удары нанесены спустя неделю после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
О четырех взрывах в центральном Шевченковском районе Киева утром написал в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. "Столицу атаковали дронами-камикадзе", - уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию, - написал Ермак. - Нам нужно больше систем ПВО - и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет".
Беспилотники нанесли удары возле центрального железнодорожного вокзала, это привело к нескольким пожарам и повреждению жилых домов, передает агентство Рейтер.
Кличко написал, что в результате атаки дронов-камикадзе в Шевченковском районе произошел взрыв в жилом доме. Спасены 18 человек. "По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов", - сообщил мэр. Позже он заявил, что из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал кадры, на которых виден этот дом со значительными разрушениями. "Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Минобороны России не комментировало новые удары по Киеву и другим регионам Украины. Однако накануне в своей сводке снова рапортовало о нанесении ударов "по объектам военного управления и системы энергетики Украины".
В начале прошлой недели Россия наносила массированные удары крылатыми ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в разных регионах Украины, в том числе атаковала Киев. Затем интенсивность ударов снизилась, а вместо ракет Россия стала применять закупленные у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136, которые в российской армии назвали "Герань-2".
Кличко утром опубликовал фото обломков такого беспилотника, упавшего в Киеве.
Агентство Франс пресс опубликовало кадры, на которых виден пикирующий беспилотник.
В соцсетях расходятся видео о том, как жители столицы Украины, в том числе гражданские, пытаются сбить дрон из оружия (судя по всему, в одном из случаев - из пневматического).
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Накануне атаке дронов подвергся Николаев. Местные ресурсы публиковали видео большого пожара. Пророссийские телеграм-каналы при этом утверждали, что горят резервуары с горючим неподалеку от речного порта. В понедельник мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что беспилотники-камикадзе нанесли удар не по складу горючего, а по цистернам с подсолнечным маслом в одном из терминалов порта.
Удары утром в понедельник, 17 октября, были нанесены и по другим регионам Украины - в Сумской и Днепропетровской областях, согласно сообщениями региональных властей, были атакованы объекты инфраструктуры. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил об использовании крылатых ракет, в результате попадания одной из которых начался пожар.
В очередной раз за неделю ночные удары были нанесены по городу Запорожье. Глава областной военной администрации Александр Старух также сообщал о ракетной атаке, а не об использовании дронов. Своей цели противник не достиг, разрушений и пострадавших нет, написал Старух в телеграм-канале.
Зеленский в вечернем обращении накануне говорил о том, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в некоторых городах и районах Украины властям приходится ограничивать поставки электричества. Он призвал по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. В Днепропетровской области утром в понедельник начались экстренные отключения электроэнергии.
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