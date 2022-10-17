Мобилизация москвичей закончилась. Разосланные повестки больше не действуют

15 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Russian Defence Ministry Press Service Подпись к фото, Кубинка, Московская область, 1 октября. Сергей Собянин и Сергей Шойгу проверяют условия размещения мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин первым из руководителей регионов объявил об окончании мобилизации граждан для участия в войне против Украины. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин утверждал, что мобилизация закончится примерно через две недели. 1 ноября в России начнется осенний призыв срочников.

Главная новость, которую сообщил мэр москвичам призывного возраста, заключается в том, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года в 14:00", - написал Собянин в своем блоге. Он объяснил это тем, что задание министерства обороны по мобилизации в Москве "выполнены в полном объеме".

Сколько именно призвано москвичей, Собянин не уточнил. Ранее руководители по меньшей мере четырех десятков российских регионов отчитывались о стопроцентном выполнении заданий минобороны, но мобилизация там при этом не прекращалась.

Отмена после облав

В Москве мобилизация не носила такой поголовный характер, как в провинции, отмечали наблюдатели. Но в последнее время власти активизировали поиски мобилизуемых.

На прошлой неделе в Москве у станций метро, а в Петербурге в жилых домах проходили полицейские "облавы" на мужчин призывного возраста, им раздавали повестки в военкоматы. После скандала такую практику раскритиковали даже представители власти.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Несмотря на оговорку о ее ограниченном характере, мобилизация коснулась людей старшего возраста, без боевого опыта и с болезнями. Ошибки мобилизации признавал и сам Путин, но он не называл это большой проблемой.

В указе Путина о мобилизации не были указаны сроки, в которые она проводится. Число мобилизуемых было скрыто. Однако министр обороны Сергей Шойгу говорил о планах призвать 300 тысяч человек (СМИ тем временем выдвигали версии о том, что мобилизовать могут больше 1 млн человек).

В пятницу, 14 октября, Путин заявил, что мобилизация может закончиться в течение "примерно двух недель". Из 300 тысяч 222 тысячи уже находятся в воинских частях на подготовке, 33 тысячи - в боевых подразделениях, а 16 тысяч - в тех подразделениях, которые привлекаются к выполнению боевых задач, сообщил президент России.

Слова Путина прозвучали на фоне сообщений региональных властей о возможной второй волне мобилизации. Кремль отрицал утверждения губернаторов, а сам Путин в пятницу утверждал, что "ничего дополнительного не планируется".

После первых погибших

Путин заявил об отсутствии планов дополнительной мобилизации, уже после того как власти признали гибель первых мобилизованных на фронте. Впервые официально об этом сообщили в Челябинской области. Собянин и другие губернаторы о потерях не сообщали. Однако известно, что среди погибших в Украине - 28-летний сотрудник правительства Москвы.

"Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой", - написал Собянин в блоге.

Скандал в соцсетях на прошлой неделе вызвало заявление коммуниста Виктора Соболева из комитета Госдумы по обороне о том, что Москва якобы выполнило задание по мобилизации только на 50%, хотя столице выдали "мизерный план". "Вот такая она у нас гнилая оказалась", - заявил Соболев изданию "Подъем". Глава комитета Андрей Картаполов, который ранее занимал пост замминистра обороны, эти данные не подтвердил и обвинил Соболева в популизме.