Охота на "Шахеда". Утренний налет дронов на Киев глазами очевидцев
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В понедельник киевлян, как и неделю назад, разбудили звуки взрывов и завывающей сирены воздушной тревоги.
Впрочем, на этот раз жители центральных районов столицы услышали и другой звук - громкое жужжание, похожее на двигатель старого мопеда.
Российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе, подтвердили в офисе президента Зеленского.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере четырех взрывах. В результате одного из них в Шевченковском районе был разрушен исторический жилой дом. По словам мэра, из-под завалов удалось достать 18 человек, спасатели пытались добраться еще до двоих выживших.
Прибывшая на место корреспондент Би-би-си стала свидетелем того, как из-под завалов спасатели выносят тело. Чуть позже мэр подтвердил, что одна женщина погибла.
"Звук старого мопеда"
Утро понедельника, 17 октября, началось почти так же, как и неделю назад, рассказывает киевлянин Олег.
Олег живет на Лукьяновке - это исторический район Киева, расположенный в нескольких километрах от центра столицы. Там, в частности, расположены общежития нескольких киевских вузов.
Первый взрыв Олег услышал в 6.40 со стороны железнодорожного вокзала. Говорит, что уже привыкший к подобным звукам ребенок даже не проснулся.
Но минут через 10-15 за окнами послышался новый звук - стрелкового оружия, вспоминает киевлянин.
"Еще один новый звук - старого мопеда - и мы понимаем, что идет охота на "Шахеда". Ребенок с мамой идет в ванну, а я выглядываю в окно. Действительно, метрах в 100 летит дрон. Удивительно, но в лучах восходящего солнца он не черный" , а ярко желтый. Через секунду раздается взрыв. Ориентировочно в 2 км от моего дома", - рассказывает Олег.
Подобных взрывов утром в Шевченковском районе Киева былое еще четыре или пять, утверждает он.
"И началось: первый, второй, третий"
"В 6:20 начала завывать сирена. Я еще спала и не могла понять - это у меня в голове или на самом деле, - вспоминает киевлянка Оксана. - Быстро перенесла подушку и одеяло в ванную. И началось: первый, второй, третий".
Оксана описывает громкий и неприятный звук в небе - их издают дроны, напавшие на Киев утром. Затем раздались выстрелы и громкий взрыв.
"Ситуация напряженная и непонятная. Сил нет. Это очень страшно", - говорит живущая в центре Оксана.
"Было очень громко"
"Я слышал взрывы, пока утром заваривать кофе. Звук был тот же, что во время ударов в прошлый понедельник ракетами. Все скрылись в коридоре. Чуть позже услышали, "дребезжащий мопед" и как по нему стреляют", - рассказывает Дмитрий.
"На этот раз было очень громко", - добавляет он.
Автоматы и сигнализации
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Корреспондент Би-би-си Пол Адамс, находившийся в центре Киева, уточняет, что взрывы начались около 06:30 и в общей сложности их было пять. Последний - около 08:10.
Два точно произошли вблизи от центра украинской столицы: там на звук взрыва среагировали сирены и автомобильные сигнализации.
Звуки выстрелов киевляне слышали, когда военные пытались сбить дроны просто из автоматов. Видеозапись по меньшей мере одного такого "перехвата" опубликовано в соцсетях.
Какие именно цели должны были поразить дроны, по замыслу российских военных, сказать сложно. В мэрии Киева говорят, что в результате налета пострадали жилые и нежилые дома. Железнодорожники говорят, что взрывы произошли неподалеку от вокзала Киев-Пассажирский.
Пол Адамс напоминает, что несколько последних российских атак были направлены на энергетическую инфраструктуру Украины. По всей видимости, утренний налет в понедельник также был направлен на то, чтобы нарушить работу служб жизнеобеспечения украинской столицы.