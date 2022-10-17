Подруга Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в интервью из тюрьмы назвала "добрым другом" принца Эндрю

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гислейн Максвелл отбывает 20 лет за пособничество Джеффри Эпштейну

Бывшая светская львица Гислейн Максвелл, отбывающая в США 20-летний тюремный срок за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну в растлении девочек-тинейджеров, дала из своей камеры два больших интервью для документального фильма.

В них 60-летняя заключенная отозвалась о своей связи с Эпштейном как о "главном сожалении в жизни", пожаловалась, что старые знакомые от нее отвернулись, хотя и не все; и упомянула "особые отношения" с бывшими президентами Дональдом Трампом и Биллом Клинтоном.

Максвелл задержали в 2020 году и приговорили к 20 годам тюрьмы в 2022-м. Она назвала британского принца Эндрю "дорогим другом" и заявила, что знаменитая фотография, на которой принц держит за талию несовершеннолетнюю девушку, является подделкой.

Девушка со снимка - Виктория Джуффре - была в числе женщин, которые подали в суд на финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив его в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Максвелл обвинялась в пособничестве: она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и склоняла их к сексуальным контактам.

Эпштейн покончил жизнь самоубийством в 2019 году в тюрьме, где дожидался судебного разбирательства по своему скандальному делу.

Отдельный иск Виктория Джуффре подала против принца Эндрю, утверждая, что принц трижды принудил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет.

В феврале этого года стороны подписали соглашение о внесудебном урегулировании конфликта. Сумма, на которую согласилась Джуффре, не раскрывалась, но по сообщениям СМИ, она составила несколько миллионов долларов.

Этот скандал нанес репутации принца Эндрю серьезный удар, и ему пришлось отказаться от своих воинских званий, а также сложить с себя королевские обязанности - "с согласия и одобрения" его матери, королевы Елизаветы II.

"Фото не настоящее"

Теперь, в интервью документалистке Дафне Барак, которая готовит фильм о Максвелл для американских каналов CBS и Paramount Plus, бывшая светская львица сказала, что крайне сочувствует принцу Эндрю.

"Мне так его жаль. Я слежу за тем, что с ним происходит", - сказала заключенная.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принцу Эндрю - он же герцог Йоркский - пришлось отказаться от военных званий

Описывая ход интервью в газете Sun on Sunday, Барак пишет, что ее собеседница выглядела потрясенной, когда ей сообщили об утверждениях адвокатов принца Эндрю о том, что отношения между принцем и Максвелл якобы никогда не были близкими.

"Я принимаю, что наша дружба не могла продолжаться после моего приговора, - ответила Максвелл. - Он так дорого платит за ассоциации".

"Я считаю его дорогим другом. Он мне не безразличен", - добавила она.

Невероятным поворотом в интервью Барак называет неожиданное заявление Максвелл о том, что фотография с принцем Эндрю, обнимающим Вирджинию Джуффре, - это якобы подделка. Ранее Максвелл подтверждала его подлинность.

Автор фото, US Department of Justice Подпись к фото, Максфелл назвала фото, на котором изображены принц Эндрю и Вирджиния Джуффре, подделкой

"Это фото не настоящее", - подчеркнула Максвелл в нынешнем интервью. Поддельным называл его и сам принц Эндрю.

На снимке, сделанном, как предполагается, в лондонском доме Максвелл в 2001 году, на заднем плане фигурирует и она сама, широко улыбаясь.

В 2015 году в имейле адвокату Эпштейна, спросившему ее о подлинности фотографии, светская львица написала: "Выглядит настоящей. Я думаю, она настоящая".

Теперь Максвелл утверждает, что она имела в виду интерьер на фотографии и хотела подтвердить, что это действительно ее дом.

"Особые отношения"

В интервью Максвелл также говорила о многочисленных знакомых, которые отвернулись от нее, хотя другие - наоборот выразили ей поддержку, не афишируя этого.

Одним из немногих, кто открыто поддержал Максвелл, стал бывший президент США Дональд Трамп.

"Это была для меня честь, что он вспомнил обо мне. В конце концов, он знаменит тем, что говорит, что думает. Мне это придало сил", - сказала Максвелл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 2013 год: Максвелл на мероприятии, посвященном вдохновляющим женщинам в бизнесе, в Нью-Йорке

Она также тепло отозвалась о бывшем президенте Билле Клинтоне, который посещал частные мероприятия Эпштейна и был задет скандалом.

"У нас были особые отношения, которые продолжались много лет. - сказала она. - У нас было столько общего".

"Мне жаль, что он стал еще одной жертвой просто из-за ассоциации с Джеффри. Я понимаю, что он, как и многие другие, не может больше считать меня другом", - поделилась Максвелл.

Кто такая Гислейн Максвелл

Гислейн Максвелл - младшая из девяти детей британского медиамагната Роберта Максвелла. Она училась в Оксфордском университете и говорит на нескольких языках.

Вскоре после смерти отца, в 1991 году, она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.

Считается, что они некоторое время состояли в романтических отношениях, а потом продолжали быть очень близки. На суде обвинение предъявило ряд фотографий Эпштейна и Максвелл вместе, в частности, в шотландском поместье британской королевы Балморал.

В 2016 году Максвелл продала свой таунхаус на Манхэттене и пропала из поля зрения, пока ее не арестовали в июле 2020 года в уединенном особняке в штате Нью-Гэмпшир после долгих попыток установить ее местонахождение.

В июне 2022 года суд приговорил Максвелл к 20 годам заключения после того, как присяжные посчитали, что в период с 1994-го по 2004 год она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и склоняла четырех из них к сексуальным контактам с финансистом.

Обвинение называло Максвелл не просто сообщницей Эпштейна, а "хищницей" и ключевым игроком всех его преступлений.