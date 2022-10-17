Дело Автуховича. Суд в Беларуси признал обвиняемых виновными по всем статьям. Сам Автухович получил 25 лет тюрьмы

час назад

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Автор фото, BELTA

В Гродно оглашен приговор Николаю Автуховичу и его "соучастникам" (некоторые обвиняемые отрицают, что были знакомы друг с другом и своим "лидером"), которых прокуратура Республики Беларусь сочла преступной группировкой, а суд с обвинением спорить не стал.

Таким образом, в обвинительном приговоре утверждается, что суд доказал вину Автуховича, ранее уже дважды судимого по "политическим" статьям, по всем 12 обвинениям, в числе которых - "измена родине" и "теракт".

Сам Автухович - ветеран Афганской войны - был приговорен в общей сложности к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остаток - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил 59-летнего предпринимателя воинского звания (Автухович числился старшим прапорщиком в отставке) и оштрафовал его на 32 тысячи белорусских рублей (около 12,5 тысяч долларов США).

В теории - по совокупности предъявленных обвинений - главу "преступной группировки" могли приговорить и к расстрелу, поскольку высшая мера наказания в Беларуси не отменена (причем приговоры приводятся в исполнение).

Автор фото, BELTA

Обвинительный приговор вынесен и остальным 11 обвиняемым по делу - участникам "преступной группировки", в числе которых семья священника, пенсионерка и 62-летний политзаключенный с инвалидностью - у него отсутствует одна нога.

По данным следствия, все они подрывали дома и машины сотрудников правоохранительных органов, планировали взять в заложники российских военных на территории Беларуси и не исключали возможность физического устранения Александра Лукашенко.

Сроки заключения распределились следующим образом (в порядке убывания):

Николай Автухович - 25 лет лишения свободы;

- 25 лет лишения свободы; Павел Сава - 20 лет;

- 20 лет; Галина Дербыш - 20 лет;

- 20 лет; Ольга Майорова - 20 лет;

- 20 лет; Виктор Снегур -19 лет;

-19 лет; Владимир Гундарь - 18 лет;

- 18 лет; Сергей Резанович - 16 лет;

- 16 лет; Любовь Резанович - 15 лет;

- 15 лет; Павел Резанович - 19 лет;

- 19 лет; Ирина Мельхер - 17 лет;

- 17 лет; Ирина Горячкина - 6 лет;

- 6 лет; Антон Мельхер - 2 года и 6 месяцев.

О сути дела и ходе судебных слушаний по "делу Автуховича" Русская служба Би-би-си подробно и неоднократно писала.