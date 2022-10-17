Дело Автуховича. Суд в Беларуси признал обвиняемых виновными по всем статьям. Сам Автухович получил 25 лет тюрьмы
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В Гродно оглашен приговор Николаю Автуховичу и его "соучастникам" (некоторые обвиняемые отрицают, что были знакомы друг с другом и своим "лидером"), которых прокуратура Республики Беларусь сочла преступной группировкой, а суд с обвинением спорить не стал.
Таким образом, в обвинительном приговоре утверждается, что суд доказал вину Автуховича, ранее уже дважды судимого по "политическим" статьям, по всем 12 обвинениям, в числе которых - "измена родине" и "теракт".
Сам Автухович - ветеран Афганской войны - был приговорен в общей сложности к 25 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остаток - в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил 59-летнего предпринимателя воинского звания (Автухович числился старшим прапорщиком в отставке) и оштрафовал его на 32 тысячи белорусских рублей (около 12,5 тысяч долларов США).
В теории - по совокупности предъявленных обвинений - главу "преступной группировки" могли приговорить и к расстрелу, поскольку высшая мера наказания в Беларуси не отменена (причем приговоры приводятся в исполнение).
Обвинительный приговор вынесен и остальным 11 обвиняемым по делу - участникам "преступной группировки", в числе которых семья священника, пенсионерка и 62-летний политзаключенный с инвалидностью - у него отсутствует одна нога.
По данным следствия, все они подрывали дома и машины сотрудников правоохранительных органов, планировали взять в заложники российских военных на территории Беларуси и не исключали возможность физического устранения Александра Лукашенко.
Сроки заключения распределились следующим образом (в порядке убывания):
- Николай Автухович - 25 лет лишения свободы;
- Павел Сава - 20 лет;
- Галина Дербыш - 20 лет;
- Ольга Майорова - 20 лет;
- Виктор Снегур -19 лет;
- Владимир Гундарь - 18 лет;
- Сергей Резанович - 16 лет;
- Любовь Резанович - 15 лет;
- Павел Резанович - 19 лет;
- Ирина Мельхер - 17 лет;
- Ирина Горячкина - 6 лет;
- Антон Мельхер - 2 года и 6 месяцев.
О сути дела и ходе судебных слушаний по "делу Автуховича" Русская служба Би-би-си подробно и неоднократно писала.
*По данным Международного индекса верховенства права (WJP Rule of Law index), по состоянию на 2021 год Беларусь занимает 136-е из 139 мест в шкале, определяющей степень ограниченности действий властей законом. Замыкают эту цепочку Никарагуа, Египет и Венесуэла. В течение последних пяти лет Беларусь показывала стабильно низкий результат по этой шкале.После 2020 года (тогда в стране прошли президентские выборы) этот показатель еще более ухудшился.