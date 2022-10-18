Иранская скалолазка выступила без хиджаба на турнире за рубежом. Друзья опасаются за ее безопасность

час назад

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Подпись к фото, Эльназ Рекаби во время выступления без хиджаба

Как сообщает Персидская служба Би-би-си, друзья иранской скалолазки Эльназ Рекаби не могут связаться с ней с воскресенья и опасаются за ее благополучие после того, как она приняла участие в международном турнире без хиджаба в Южной Корее. Во вторник спортсменка заявила, что ее выступление с непокрытой головой было случайностью, хотя ранее высказывались предположения, что таким образом Рекаби продемонстрировала подджержку массовых протестов против ношения хиджаба в Иране.

Как говорит наш корреспондент Рана Рахимпур, сейчас Рекаби находится в самолете, который направляется в Тегеран, и есть опасения, что сразу после прилета она будет отправлена в тюрьму. Журналисты Би-би-си также сообщили, что паспорт и мобильный телефон Эльназ Рекаби были конфискованы.

Во вторник посольство Ирана в Сеуле сообщило в "Твиттере", что Рекаби "вылетел из Сеула в Иран рано утром 18 октября 2022 года вместе с другими членами команды". "Посольство Исламской Республики Иран в Южной Корее решительно отрицает все фальшивые, ложные новости и дезинформацию в отношении Эльназ Рекаби", - говорится в сообщении.

Сама 33-летняя спортсменка во вторник извинилась в своем "Инстаграме" за вызванное "беспокойство". Она заявила, что ее появление с непокрытой головой было "непреднамеренным", и во всем виноваты неудачный момент и неожиданная команда начать соревнования. "В настоящее время я возвращаюсь в Иран вместе с командой в соответствии с заранее запланированным графиком", - написала Рекаби.

Международная федерация спортивного скалолазания сообщила, что следит за ситуацией вокруг Рекаби, "пытается установить все обстоятельства" и поддерживает связь со спортсменкой и иранскими спортивными чиновниками.

Что известно о Рекаби

В прошлом году Рекаби стала первой иранской женщиной, завоевавшей медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию. В минувшие выходные она заняла четвертое место на чемпионате в Южной Корее.

Автор фото, INSTAGERAM ELNAZ REKABI Подпись к фото, В своем Инстаграме Рекаби публиковала фотографии, на которых она тренируется в хиджабе

В интервью телеканалу Euronews в 2016 году Рекаби признала, что ношение хиджаба во время скалолазания создает дополнительные физические трудности.

"Вначале это было немного странно для других спортсменов, которым было любопытно, что это за девушка носит платок на голове и наряд, закрывающий руки и ноги, и при этом соревнуется внутри помещения при такой высокой температуре, - сказала она. - Конечно, когда жарко, хиджаб становится проблемой. Во время соревнований телу нужно выводить тепло. Но мы постарались создать такой костюм, который позволяет носить хиджаб и заниматься скалолазанием".

Рекаби - уже вторая за последние годы иранская спортсменка, которая пренебрегла на соревнованиях законом, требующим от женщин покрывать волосы.

В 2019 году Садаф Хадем стала первой иранской женщиной со времен исламской революции, выигравшей боксерский поединок за рубежом. После боя Хадем предпочла остаться во Франции, поскольку иранские власти выдали ордер на ее арест из-за того, что она боксировала с непокрытой головой и в шортах.

Протесты и аресты

После того, как Эльназ Рекаби выступила на соревнованиях в Южной Корее без хиджаба, многие сочли, что таким образом она выразила солидарность с участниками массовых акций протеста, которые начались в Иране из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Последняя была задержана иранской полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба и, по мнению оппозиционных активистов, умерла от побоев.

Первые демонстрации начались во время похорон Махсы Амини в ее родном городе Секкез, они продолжаются уже несколько недель.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Махса Амини стала символом восстаний против режима в Иране

Во время демонстраций некоторые женщины начали снимать с себя хиджабы в знак солидарности и скандировать "Смерть диктатору!". Под диктатором подразумевается верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Протесты распространились по всей стране. Люди выходят на улицу с самыми разными требованиями: от предоставления больших свобод женщинам до свержения правительства.

Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий - и серьезный вызов для властей страны. Аятолла Хаменеи обвинил в организации беспорядков Соединенные Штаты и Израиль, которых Тегеран называет заклятыми врагами Ирана.

Кто еще пострадал

Некоторые иранские публичные фигуры, в том числе артисты, кинематографисты и спортсмены, выразившие поддержку протестующим, уже пострадали от ответных действий властей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Певец Шервин Хаджипур, записавший песню в поддержку протестов, был арестован, а затем освобожден под залог

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Певец Шервин Хаджипурбыл арестован после того, как его песня Baraye в поддержку протестов получила большую популярность в интернете. Позже его выпустили под залог.

Известный иранский актер Хамид Фаррохнежад сообщил 9 октября в своем "Инстаграме", что его вызвали на многочасовой допрос и запретили путешествовать. "Меня дважды вызывали, допрашивали 10 часов и запретили выезжать из страны, чтобы доказать мне, что я был не прав, когда говорил, что в этой стране невозможен даже мирный протест", - говорится в его заявлении.

У певца Омаюна Шаджаряна и его жены, актрисы Сахар Долатшахи, изъяли паспорта после возвращения с концерта в Австралии, сообщило 9 октября информационное агентство ILNA.

Легенда иранского футбола Али Даеи заявил, что власти также конфисковали его паспорт по прибытии в аэропорт Тегерана. Бывший главный тренер национальной сборной Ирана по футболу и звезда Бундеслиги опубликовал в социальных сетях сообщения в поддержку протестов.

Два известных бывших футболиста, Хоссейн Махини и Хамидреза Алиасгари, были арестованы и отпущены под залог за "поощрение массовых протестов".

Режиссеру Мани Хагиги запретили покидать страну, а его паспорт был конфискован, когда он пытался улететь в Лондон, где его последний фильм демонстрируется на Лондонском кинофестивале. В видео, опубликованном в "Инстаграме", Хагиги сказал: "Иранские власти не позволили мне сесть на рейс в Лондон в пятницу. Они не дали мне разумного объяснения такому крайне грубому поведению".