"Позаботьтесь, чтобы у вас были заряжены телефоны". После ударов армии РФ Украина начала ограничивать подачу электричества

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В некоторых районах Киева света не было уже этой ночью

После массированных ударов армии РФ по энергетической инфраструктуре Украины власти страны вводят ограничения потребления электроэнергии. Начиная с 20 октября, они будут действовать с 7 часов утра до 10 вечера, сообщили в компании "Укрэнерго".

Отключения будут поочередными и продлятся не более четырех часов в каждом конкретном районе. О графике отключений жители могут узнавать на сайтах своих региональных энергокомпаний, но точные данные о времени отключения пока есть не везде.

В регионах Украины уже начал действовать график ограничения потребления электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Энергетики добавили, что после четырехчасового отключения возможно повторное прекращение подачи электричества еще через четыре часа.

В некоторых районах Киева света не было уже этой ночью.

"Укрэнерго" называет решение об отключении электричества вынужденным шагом. В компании подчеркивают, что с 10 октября на украинскую энергосистему было совершено больше атак, чем за восемь месяцев войны.

"Позаботьтесь о том, чтобы у вас были заряжены телефоны, пауербанки, был запас воды, фонарики и батарейки к ним, а также теплые носки и одеяла", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В некоторых городах Украины, в частности, в Тернополе и Киеве, часть электротранспорта не выйдет на маршруты. В Сумах отключат подачу воды.

Украинцев также снова призвали минимизировать использование электроэнергии в вечерние часы пик, тог есть с с 17:00 до 22:00. В это время ограничения будут самыми строгими, в некоторых городах обещают частично отключить уличное освещение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По ночам во Львове тоже отключают уличное освещение

Об отключениях говорил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский. "Мы все восстановим, но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра - еще больше, чем раньше. В общем нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества, - сказал он в среду вечером. - Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче".

Россия продолжает систематически обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Только за 19 октября удары были нанесены по ТЭС в Бурштыне и по объекту энергетики в Винницкой области. Ночью 20 октября армия РФ серьезно повредила инфраструктуру в Криворожском районе.

В начале недели Зеленский сообщил, что в результате российских ударов было уничтожено 30% украинских электростанций. "За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом", - заявил президент вечером 19 октября.