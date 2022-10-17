Духовная война против сатанизма. Как в Думе обсуждали полный запрет "гей-пропаганды"

Анастасия Голубева

Би-би-си

31 минуту назад

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Автор фото, NurPhoto/Getty Images

В российской Госдуме прошли слушания, на которых обсуждался новый законопроект о так называемой гей-пропаганде. Этот законопроект вводит административное наказание за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди всех возрастов, а не только среди несовершеннолетних, как это было в России до сих пор. Критики видят в этом полный запрет на репрезентацию ЛГБТ-сообщества в кино, книгах и медиа.

Участвовавшие в слушаниях депутаты и "представители общественности" в один голос заявили, что новый законопроект направлен не только на защиту абстрактных традиционных российских ценностей, но и послужит форпостом обороны в духовной войне с Западом. Более того, по мнению многих выступавших, новый закон против "гей-пропаганды" является прямым следствием "специальной военной операции" и поможет России одержать победу и в Украине, и в противостоянии с "новым миропорядком".

Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходило обсуждение в Думе.

Трудности перевода и пробелы статистики

Начиная слушания, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по данным ВЦИОМ, за последние 10 лет в России стало в два раза больше граждан, которые считают, что и "публикации в СМИ, и происходящее в обществе" говорит о пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений". В дальнейшем он не раз повторил, что ужесточение закона о гей-пропаганде вызвано именно общественным запросом и заботой об интересах граждан.

Однако Володин не привел точных данных опроса, которым обосновал важность нового гомофобного законодательства. Так, согласно августовскому опросу ВЦИОМ, с 2012 года года число людей, которые говорят, что столкнулись с гей-пропагандой, действительно выросло вдвое: с 6% до 13%. При этом абсолютное большинство - 86% респондентов - заявили, что не сталкивались с такой пропагандой. Эту цифру Володин и остальные выступавшие ни разу не назвали.

Автор обсуждавшегося законопроекта депутат от "Единой России" Александр Хинштейн заявил, что борьба с "нетрадиционными отношениями" - это важнейшая тема для России, которая не отступила на второй план, а даже усилилась с началом войны в Украине, которую он упорно называл "специальной военной операцией".

"Специальная военная операция происходит не только на полях сражений, но и в сознании людей. Сегодня по сути мы воюем и за то, чтобы в России не было вместо мамы и папы родителя номер один, два и три. Россия является форпостом защиты и сохранения традиционных ценностей. На Западе происходит настоящая ЛГБТ-революция", - заявил Хинштейн, повторив тезисы из речи Путина от 30 сентября, в которой тот объяснял аннексию четырех областей Украины.

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В качестве примеров подобной революции и насаждения ее остальному миру Хинштейн показал обложки популярных книг и фильмов об однополой любви, рекламные плакаты фэшн-брендов, а также сослался на то, что в сатирическом мультфильме "Южный Парк" (South Park) есть герой-педофил, а в детском мультике "Свинка Пеппа" упоминается персонаж с однополыми родителями.

При этом в речи и Хинштейна, и многих последующих выступавших на слушаниях темы гомосексуальности, трансгендерности и педофилии стояли в одном синонимическом ряду, будто между ними нет никакой разницы.

Хинштейн также приводил статистические данные, которые якобы должны демонстрировать то, что в западных странах навязывают детям "гендерные свободы" и принуждают их к "смене пола". "Рост числа детей - страшные цифры за последние восемь лет, - желающих сменить пол, составил четыре тысячи процентов", - заявил Хинштейн, не указав, откуда он взял эту статистику.

Похожую цифру в 2018 году называла экс-министр по делам женщин Великобритании Пенни Мордонт. Она попросила службы здравоохранения выяснить, почему рост транс-переходов среди молодых женщин вырос на 4400%. Однако в абсолютных цифрах эта пугающая картина оказывается совсем иной: дело в том, что в 2009 году всего 40 молодых женщин в Британии совершили транс-переход, а в 2017 году их число выросло до 1800 человек.

Автор фото, SOPA Images/Getty Images

"Официальные политические деятели сегодня на Западе призывают легализовать педофилию. В Испании министр по вопросам равноправия заявил, что дети имеют право на сексуальные отношения со взрослыми по взаимному согласию", - продолжил Хинштейн.

Издание "Проверено.Медиа" отдельно разбирало этот кейс: в октябре российские СМИ с подачи официальной представительницы российского МИДа Марии Захаровой растиражировали новость о том, что в Испании предлагают легализовать педофилию - со ссылкой на слова испанского министра Ирены Монтеро.

"Проверено.Медиа" нашли запись выступления Монтеро и пришли к выводу, что российские СМИ и чиновники вырвали из контекста кусок ее речи и неправильно перевели: изначально министр по делам равноправия говорила не о всех детях, а о подростках 16-17 лет, и заявляла о том, что отношения без обоюдного согласия являются насилием.

В итоге Хинштейн анонсировал, что его законопроект будет запрещать "пропаганду нетрадиционных отношений" и педофилии в интернете, СМИ, книгах, рекламе, кино и аудиовизуальных сервисах. Нарушение запрета будет наказываться штрафом.

При этом депутат заявил, что классическая литература под запрет не попадет. Об этом накануне слушаний спросил Российский книжный союз: будет ли роман "Лолита" Набокова считаться пропагандой педофилии, а "Анна Каренина" - пропагандой супружеских измен?

Хинштейн объяснил, что в "Лолите" нет пропаганды ЛГБТ и педофилии, потому что "ни один нормальный человек не захочет повторить судьбу героев" романа. Новый законопроект же, по его словам, направлен не на запрет обсуждения ЛГБТ-тем, а только на их пропаганду.

Затем выступила депутат от КПРФ Нина Останина, которая летом тоже написала законопроект против "распространения нетрадиционных отношений", запомнившийся тем, что в нем говорилось и о необходимости запрета идеологии чайлдфри. Останина попросила совместить свой законопроект с инициативой Хинштейна, и собравшиеся согласились с тем, что новый закон должен быть межфракционным.

Война в Украине как война против "содомии"

Дальше слово взяли представители различных ведомств и общественных организаций. Чиновник из Роскомнадзора говорил, что его ведомство поддерживает законопроект, поскольку в результате оно будет наделено "необходимыми юридическими основаниями" для борьбы с распространением "гей-пропаганды".

"Нисколько не умаляя право на свободу распространения информации, необходимо признать, что потребность в ее границах очевидна", - заявила представительница Генпрокуратуры. По ее мнению, рост преступлений против половой неприкосновенности детей напрямую связан с "засильем деструктивного контента".

Замминистра культуры пожаловалась на то, что, по нынешнему закону, министерство может только не допускать до распространения уже готовые продукты искусства, но не регламентировать их производство.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев и вовсе заявил, что "гей-пропаганда" противоречит Конституции России, причем именно статье о запрете на установление государственной и обязательной идеологии.

"То, с чем мы имеем дело, - это идеология: ЛГБТ, гендер, радикальный феминизм, радикальный экологизм. Это пакет идей, который был сформирован недавно. И это инструмент вскрытия других стран, поскольку утверждается, что это единственно правильная идеология", - заявил Фадеев. По его логике, эта "идеология" стала оружием США против других стран и навязывается извне, а навязывание идеологии запрещено Конституцией России.

Ему ответил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, заявив, что 13-я статья Конституции о запрете идеологии - это ошибка, и что государственная идеология в России должна быть. Он также заявил о том, что сейчас идет война мировоззрений, и предложил ужесточить ответственность за гей-пропаганду среди несовершеннолетних до уголовной.

В целом все выступающие, особенно представители общественности, говорили о том, что необходимо ввести более жесткие наказания за ЛГБТ-пропаганду, или предлагали свои меры по защите "традиций", упоминая всё ту же "священную войну" с Западом.

Автор фото, State Duma press service Подпись к фото, Певица Ольга Кормухина предложила отлучить от "культурной деятельности" и лишить государственных наград ЛГБТ-людей

Законопроект, который примет Госдума, равен крупной военной победе, заявил известный ультраконсервативный священник и блогер Андрей Ткачев: "Когда закончится эта война, духовная война не прекратится. Победу дает Бог, но не кому попало, а тому, кто нравственно достоин принять эту победу". Он также заявил, что, "если мы потеряем детей", то российским солдатам будет не за что воевать.

По словам Ткачева, сейчас военные ведут бои за "библейский тип мышления, многодетные семьи и христианскую нравственность". Но затем священник поправился и сказал, что это нравственность "единобожия", видимо, увидев в зале Госдумы представителей ислама.

Певица Ольга Кормухина заявила, что ее выступление в Госдуме - это "засвидетельствование позиции перед Богом". Она предложила отлучить от "культурной деятельности" и лишить государственных наград ЛГБТ-людей и тех, кто их поддерживает. Также нужно, чтобы при каждой творческой организации существовал надзорный орган, который будет следить за нравственностью, предложила Кормухина.

А писатель Юрий Поляков стал жаловаться на то, что патриотические деятели искусства не получали тех наград и премий, которые есть у культурных деятелей, критикующих Россию после начала войны. "Лауреаты "Большой книги" или активно выступили против СВО, или уехали с проклятиями. <...> Проблема не только в том, чтобы законодательно ограничить их господство на нашем книжном рынке. А в том, чтобы поставить на один уровень с ними угнетенных писателей. <...> Поставьте нас, дайте нам встать в равное положение с нарушителями", - просил он депутатов.

"Православный олигарх" Константин Малофеев, известный своей поддержкой идей "русского мира", и вовсе предложил перестать использовать термин "ЛГБТ", а заменить его словом "содомия". "Здесь ваш окоп, здесь ваша передовая, потому что если закон не будет принят, мы позволим им дальше разлагать нас", - обратился он к Госдуме.

Чеченский писатель и политик Джамбулат Умаров заявил, что народы Кавказа и других республик России объединились вокруг "русского стержня" именно из-за "традиционных ценностей". "Я говорю как солдат империи. <...> Против сатанизма, а ядром сатанизма является содомия, сегодня погибают наши братья и сыновья на украинской земле", - сказал он.

Очередная теория заговора и будущие репрессии

Несмотря на то, что все выступавшие в основном говорили о необходимости защиты детей и молодежи, на слушаниях не было ни одного спикера младше 40 лет. О том, чтобы выслушать альтернативные точки зрения на темы гомосексуальности и трансгендерности, даже речи не шло.

Автор фото, State Duma press service Подпись к фото, Многие участники обсуждения нового законопроекта упоминали некую "священную войну" с Западом

"Страх по поводу гендерных свобод основан на отсутствии знаний и фактов. Все выступающие ссылались на пугающие страшилки и теории заговора, которые циркулируют в российском сегменте интернета. Они не оперируют фактами. Они боятся некой теории заговора, страшной картинки будущего, которые рисуют противники этих изменений. Это то же самое, что обсуждать вопросы с антипрививочниками или противниками [объяснения человеческим фактором] глобального потепления", - комментирует думские слушания квир-исследователь Дмитрий Толкачев.

По его словам, в Госдуме выступила "узкая консервативная прослойка общественности", "люди советского типа со статьей про мужеложство".

"Они говорят о некой священной войне против Запада в Украине сейчас, где [якобы] один из вопросов - это вопрос традиционных ценностей и противопоставление России глобальному ЛГБТ-сообществу, которое, по их мнению, уничтожает национальные государства. Говоря "мы поддерживаем традиционные ценности", они имеют в виду, что хотят сохранить национальное государство в тех границах, в которых оно существует. Это просто красивая картинка в их голове, которая не имеет логической формулировки. Это красивый и сказочный нарратив, который они сегодня все подтверждали, ссылаясь на окна овертона и прочие вещи", - пересказывает Толкачев общую логику обсуждения.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на следующей неделе. Ожидается, что Госдума окончательно одобрит его в ноябре.

И хотя закон еще не принят, российское ЛГБТ-сообщество уже сталкивается с новыми сложностями в своей работе.

Авторы просветительского подкаста об ЛГБТ-сообществе в России "Гендер-Блендер" заявили, что опасаются неминуемых репрессий - после принятия закона подкаст будет удален со всех российских стриминговых площадок, а значит, проекту придется закрыться.

Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок" рассказали, что социальная сеть "ВКонтакте" угрожает заблокировать их сообщество, если они не удалят оттуда весь "спорный контент". "Насколько мы знаем, схожие требования поступили и другим квир-сообществам. Думаем, это связано с законопроектом, запрещающим "пропаганду ЛГБТ" среди совершеннолетних".