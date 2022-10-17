Большой обмен. Из российского плена в Украину вернулись 108 женщин

52 минуты назад

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Автор фото, Єрмак

В понедельник 17 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого домой вернулись 108 украинских женщин.

Среди освобожденных были девушки, попавшие в плен на территориях, удерживаемых так называемыми "народными республиками", еще до начала широкомасштабного российского вторжения в феврале этого года.

Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой - 21 год.

"Сегодня удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Очень эмоциональный и действительно особенный: мы освободили из плена 108 женщин", - сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это был первый совершенно женский обмен", - добавил он.

Он сообщил подробности об обмененных: 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из вооруженных сил Украины, 32 - из военно-морских сил, 12 - из территориальной обороны, восемь - из Национальной гвардии Украины, пять - из государственной службы специального транспорта, четыре - из пограничной службы и 12 гражданских лиц.

Автор фото, Єрмак

"Люди сидели с 2019 года в этих псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные обвинения в шпионаже и терроризме", - сообщил Ермак.

По его словам, это был нервный обмен. "Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс и даже изменить его ход", - признался он.

Украинские власти заверили, что все женщины получат при необхомости медицинскую помощь, им помогут и физически, и морально восстановиться.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Рассказ освобожденного из плена защитника "Азовстали"

Ранее глава донецких сепаратистов Денис Пушилин анонсировал обмен "110 на 110". А среди пленных, которых отдавала Украина, были и 30 военнослужащих Российской Федерации, вооруженных формирований ДНР и ЛНР, а также 72 гражданских моряка.

Представители минобороны России утверждают, что в Украину должны были вернуться 110 женщин, но две из них якобы добровольно отказались это делать.

13 октября в Украину вернулись 20 военных, среди них были те, кого россияне содержали в печально известной Еленовской колонии в подконтрольной России части Донецкой области.

11 октября во время обмена домой вернулись 32 украинца.

В сентябре во время обширного обмена Россия вернула 215 украинских военнослужащих, среди которых было много офицеров и защитников "Азовстали" из Мариуполя.

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