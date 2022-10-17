В России узаконят мобилизацию судимых за тяжкие преступления. Госдума отменяет запрет

2 часа назад

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18 октября Госдума, скорее всего, разрешит мобилизовать на войну с Украиной граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления - это сотни тысяч условно-осужденных и отбывших наказание людей. Призывать их в армию запрещает федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Но военкоматы уже нарушают этот запрет, и парламентский комитет по обороне предлагает экстренно его отменить.

Мобилизовать в армию судимых за тяжкие преступления в России запрещено с момента принятия в 1997 году закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ": "Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления" (ч.4.ст.17).

Исключить эту норму из закона предложили бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу, а ныне председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

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К категории тяжких российский уголовный кодекс относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. На официальном портале "Объясняем РФ", где комментируют особенности нынешней мобилизации, говорится, что до погашения судимости мобилизовать человека в армию нельзя.

При этом военкоматы с помощью уголовно-исполнительных инспекций уже мобилизуют людей с судимостью, не дожидаясь изменения закона, утверждают правозащитники.

Условно осужденные, которым вручали повестки, когда они приходили отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию, обращались и в правозащитную организацию "Русь сидящая" (признана НКО-"иноагентом"), подтвердила Би-би-си руководитель ее юридического департамента Ольга Подоплелова.

"В этой ситуации мы советовали им не брать повестку добровольно и оспаривать призыв по мобилизации во всех возможных инстанциях как незаконный", - говорит она.

По ее мнению, поправка об отмене запрета мобилизовать судимых по тяжким статьям направлена именно на мобилизацию условно осужденных или освободившихся людей.

"Уголовно-исполнительный кодекс не содержит такого основания для освобождения отбывания наказания, как мобилизация. Заключенных, по законам РФ, в принципе нельзя призвать на военную службу, мобилизовать и заключать с ними контракты", - пояснила Подоплелова.

Как мобилизуют судимых за тяжкие преступления

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Судимым до момента снятия или погашения судимости человек считается с момента вступления приговора в силу - это и осужденные, отбывающие наказание, и условно-осужденные, и те, кто уже вышел на свободу, но не погасил судимость - по тяжким и особо тяжким статьям это 8-10 лет. В течение этого срока мобилизовать человека в армию нельзя.

Несмотря на запрет, заключенные, завербованные представителями ЧВК "Вагнер", уже массово воюют в Украине - при этом представители властей обещали внести в Госдуму законопроекты, которые легализуют эту ситуацию.

Но вербовать в ЧВК людей с судимостью, находящихся на свободе, гораздо сложнее. Поэтому проблема их призыва на войну в Украину возникла лишь месяц назад из-за мобилизации.

В России под запрет мобилизации пока попадают сотни тысяч находящихся на свободе людей с судимостью за тяжкие преступления.

Это условно осужденные и отбывшие наказание по массовым "наркотическим" статьям о сбыте и хранении наркотиков в крупном размере, а также за насильственные преступления - грабеж, разбой, убийство и другие, рассказал Би-би-си юрист из "Коалиции юристов и экспертов правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы".

После принятия поправки об отмене запрета, их смогут законно мобилизовать.

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Не дожидаясь этого, с момента начала мобилизации людей с судимостью уже стали вызывать в уголовно-исполнительную инспекцию (где они находятся под надзором и должны отмечаться до погашения судимости) и там вручают повестку. Об этом сообщал телеграм-канал "Коалиции юристов и экспертов правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы".

Юрист из Коалиции на условии анонимности (в целях безопасности) подтвердил Би-би-си достоверность этих случаев и назвал их массовыми.

По словам собеседника Би-би-си, один из его доверителей был условно осужден по тяжелой "наркотической" статье на 4 года, а сейчас не подлежит мобилизации не только из-за судимости, но и как студент. Но ему прислали повестку, и родственники с трудом смогли доказать, что мобилизовать его нельзя.

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В другой ситуации мужчина с непогашенной судимостью по тяжкому преступлению в ответ на вручение повестки потребовал от сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции назвать фамилию, имя и отчество, а на корешке повестки пытался написать: "Повестка вручена в нарушение закона. Имею непогашенную судимость по тяжкому преступлению". В ответ его прогнали из учреждения.

Но был и противоположный случай, когда судимому мужчине прислали домой повестку, а когда он позвонил в инспекцию, сказали, что нужно лишь принести документы о судимости, чтобы его от мобилизации освободили. Чтобы не осложнить прохождение условно-испытательного срока, мужчина явился по повестке, и его мобилизовали.

По данным коалиции юристов, после явки по повестке некоторых судимых людей заставляют подписывать контракт, хотя закон "О воинской обязанности и военной службе" вообще запрещает заключать контракты с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение любого преступления.

Поправка в "замороженный" законопроект

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Поправку об отмене запрета Госдума рассмотрит 18 октября сразу во втором чтении. Руководители комитета по обороне предложили ее внести в законопроект, который содержал совсем другую поправку в тот же закон о мобилизации и был одобрен в первом чтении еще в 2018 году.

Тогда депутаты собирались урегулировать положение "срочников", которые к моменту объявления мобилизации еще проходят альтернативную гражданскую службу (АГС).

Одобренная в 2018 году поправка предлагала в случае мобилизации переводить таких призывников на работу из гражданских организаций на гражданские должности в Вооруженные силы. Но мобилизация тогда не была актуальной, и в течение четырех лет о поправке даже не вспоминали.

Теперь же комитет по обороне предложил законопроект 2018 года все же принять - помимо прочего, давняя поправка опровергает нынешние заявления властей, что АГС для пацифистов, отказывающихся брать в руки оружие, во время мобилизации якобы не предусмотрена.

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Поможет ли это пацифистам, находящимся в запасе, добиваться АГС - неизвестно. Но Госдуме разморозка старого законопроекта позволяет экстренно узаконить сразу во втором чтении мобилизацию судимых за тяжкие преступления людей.

Текст поправки об отмене запрета на мобилизацию судимых комитет по обороне опубликовал лишь поздно вечером накануне заседания Госдумы - уже после окончания рабочего дня.