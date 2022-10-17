Карим Бензема стал обладателем "Золотого мяча" сезона 2021-22 года

23 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема впервые стал обладателем "Золотого мяча" - приза, который вручается лучшему футболисту года.

В сезоне 2021-22 года Карим Бензема забил 44 гола в 46 матчах, выиграв с "Реалом" Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

По итогам голосования Садио Мане из мюнхенской "Баварии", игравший в "Ливерпуле" в сезоне 2021/22, был вторым, третьим - Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити".Чемпион английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", у которого на церемонии было шесть номинантов, был удостоен награды "Клуб года", опередив "Ливерпуль".

Первый француз, выигравший "Золотой мяч" с 1998 года

Бензема стал первым французом, получившим эту престижную награду после Зинедина Зидана, ставшего обладателем "Золотого мяча" в 1998 году.

Зидан присутствовал на этой церемонии, он и вручил приз своему соотечественнику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Золотой мяч" Кариму Бензема вручил Зинедин Зидан

"Золотой мяч" вручен лучшему футболисту сезона 2021-22 года по итогам голосования 100 спортивных журналистов из разных стран мира.

В 12 из последних 13 лет в борьбе за этот приз доминировали аргентинец Лионель Месси (семь "Золотых мячей") и португалец Криштиану Роналду (пять).

Единственным исключением в этот период стал хорват Лука Модрич, получивший "Золотой мяч" в 2008 году.