Франция потрясена убийством 12-летней девочки, тело которой нашли в пластиковом контейнере

58 минут назад

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Автор фото, Facebook Подпись к фото, Фото Лолы Давье, не вернувшейся из школы, опубликовала ее мать в "Фейсбуке"

Жители Франции потрясены убийством девочки, тело которой было обнаружено в пластиковом контейнере во дворе ее дома в Париже.

12-летняя Лола Давье утром отправилась в школу в пятницу утром, а во второй половине дня не вернулась домой. Ее отец поднял тревогу, а вскоре останки девочки были обнаружены бездомным у многоэтажного жилого дома в 19-м муниципальном округе Парижа.

Полиция возбудила дело по статье об убийстве ребенка при отягчающих обстоятельствах в виде пыток. Позже к списку обвинений добавилось сексуальное насилие.

Осторожно, в тексте содержатся подробности, которые могут шокировать.

Что известно о подозреваемой

Французские правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве женщине, которую в СМИ называают "Дабия Б".

Ранее в прессе появились сведения, что подозреваемой 24 года и она приехала во Францию из Алжира.

Во вторник министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что по делу арестована женщина в возрасте "до 25 лет", которая находилась в стране нелегально, но до этого полицией не задерживалась. "Она регулярно приезжала на территорию нашей страны как студент. Около месяца назад ей предписали покинуть нашу территорию", - сказал Дарманен в эфире радиостанции RTL.

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Сообщается, что Лола была дочерью смотрителя дома, в котором подозреваемая временно жила вместе с сестрой.

По версии обвинения, женщина заманила Лолу в свою квартиру, "совершила злонамеренные действия сексуального характера, которые привели к смерти ребенка, а ее тело спрятала в контейнере". В распоряжении следствия есть видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой девочка в сопровождении подозреваемой заходит в здание.

По показаниям свидетелей, после этого Дабию Б. видели на улице с большим пластиковым контейнером. Свидетели говорили, что она вела себя бессвязно: как сказал один из прохожих, она просила его помощи в обмен на деньги, которые она заработала "от дела по торговле органами". Полиция, впрочем не рассматривает такую версию всерьез и склоняется к тому, что убийство Лолы было совершено без какого-либо рационального мотива. И следствие и суд, принявший решение об аресте Дабии Б, признают, что та страдает от тяжелого психического расстройства.

Дабия Б. по сообщениям местных СМИ жила у сестры временно. В полиции говорят, что своего дома у нее не было.

Обвинения также предъявлены 43-летнему мужчине, который, по информации СМИ, мог помогать в транспортировке тела девочки. Полиция допрашивает еще двух подозреваемых сообщников женщины, но их имена не называются.

Обнаруженное тело

После обнаружения тела оказалось, что руки и ноги девочки были связаны. На теле были много численные следы насилия, а шее - рана. Однако вскрытие показало, что она умерла от удушения. К подошвам обуви девочки были приклеены две записки с цифрами "1" и "0".

Также задержанный 43-летний мужчина, по версии следствия, после убийства некоторое время возил Дабию и контейнер с телом девочки по пригородам Парижа. После этого она вернулась в дом, где до этого произошло убийство. Там две сестры, по показаниям свидетелей, громко поругались, а затем Дабия снова уехала - но на этот раз без контейнера.

Ночь с пятницы на субботу она провела в квартире в северо-западном пригороде Парижа Буа-Коломб, где и была задержана.

Версия следствия основана на записях с нескольких камер наблюдения, анализе телефонных звонков и уликах, найденных в ходе обысков. Адвокат Дабии Б. подчеркивает, что его клиентка имеет право на презумпцию невиновности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цветы у дома, где убили Лолу Давье

В школе, куда ходила Лола Давье, в понедельник царила атмосфера траура. Ее посещали министр образования Пап Ндьяй и мэр Парижа Анн Идальго. Сейчас в школе работают группы психологической поддержки.

"Моя дочь все выходные плакала и совсем не спала, - говорит Гасми, отец одной из учениц школы. - Теперь мы не можем доверять никому в районе. Я очень боюсь за детей".