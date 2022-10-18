Всеобщая забастовка во Франции: к нефтяникам присоединились учителя и сотрудники АЭС

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Параллельно с забастовкой в Париже прошла акция в поддержку бастующих

Во вторник во Франции проходит всеобщая забастовка с требованием повышения зарплат. Организованная крупнейшей федерацией профсоюзов акция коснулась нескольких секторов - от общественного транспорта до школ. На этом фоне продолжается забастовка нефтяников, из-за которой образовались очереди на заправках.

Между тем в правительстве не готовы вести переговоры об еще одном повышении размера минимальной оплаты труда после того, как неделю назад профсоюзам было предложено повышение на 7% - и на это согласились все федерации профсоюзов, кроме организатора сегодняшней акции - Всеобщей конфедерации труда. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил, что для правительства "время переговоров [с профсоюзами] прошло".

Всеобщую забастовку, к которой французов долго готовили, организуют объединения профсоюзов транспортного, энергетического и коммунального секторов. В транспортном секторе бастуют сотрудники железных дорог, накануне в забастовке принимали участие механики поездов. Телеканал France 24 сообщает, что один из крупнейших в Париже Лионский вокзал утром был переполнен.

Ожидалось, что в городе будет много пробок из-за повышенного спроса на такси и сокращения движения другого общественного транспорта, однако корреспондент Би-би-си Хью Скофилд сообщает, что пока метро в городе работает нормально.

В Министерстве образования заявили, что во вторник на работу не вышло менее 10% от общего числа преподавателей в стране. В начальных школах доля бастующих учителей еще ниже, говорят в ведомстве.

В энергетическом секторе к забастовке призывает Национальная федерация энергетики и шахт (FNME-CGT). Представитель профсоюза работников АЭС заявил агентству Рейтер, что забастовка коснулась 20 из 56 работающих в стране атомных реакторов. Это привело к тому, что на 17 АЭС пришлось менять график ремонтных работ и ввода в эксплуатацию перед зимним периодом.

В государственной электрокомпании Electricité de France заявили, что в забастовке приняли участие около 16% ее сотрудников. Там добавили, что переговоры о повышении минимальной зарплаты между компаниями сектора начнутся в среду.

Крупнейший профсоюз Франции, Всеобщая конфедерация труда, призвал к забастовке и своих членов, работающих в секторе коммунальных услуг. Возможно, часть сотрудников муниципальных служб не вышла на работу. В дальнейшем профсоюз надеется распространить забастовку, помимо прочего, на продуктовые магазины, но пока этого не происходит.

Атмосфера неопределенности

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Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си во Франции

В стране царит неопределенная и нервная атмосфера - ни правительство, ни профсоюзы не уверены, что общество готово к долгой череде забастовок с требованием повышения зарплат. По первым признакам, которые мы увидели сегодня, сложно сделать какие-либо определенные выводы. Отменены многие поезда, но парижское метро работает более-менее нормально, а в министерстве образования говорят, что в забастовке участвуют всего лишь около 6% учителей.

На этом фоне автомобилисты стоят в очередях за бензином, недовольство действиями профсоюзов, из-за которых встали нефтеперерабатывающие заводы, растет. Правительство делает ставку на перемену отношения к бастующим нефтяникам и судится с сотрудниками НПЗ, чтобы заставить их выходить на работу.

Профсоюзы призывают бастовать и сотрудников других секторов. Они недовольны попыткой правительства принудить нефтяников к работе под угрозой штрафов и тюремных сроков. Часть рабочих приняла предложение о повышении зарплаты на 7%, но более радикальная Всеобщая конфедерация труда ждет предложения о повышении на 10%.

Председатель Всеобщей конфедерации труда Филиппе Мартинес в интервью радиостанции RTL заявил, что решение о возможном продолжении забастовки "будут принимать рабочие".

"Вопрос зарплат в стране широко обсуждают. Сегодня день межсекторной забастовки. Мы видим забастовки даже, например, в компании Disney. Участники есть и в секторе продуктовой торговли [...] Если несмотря на повышение минимального размера оплаты труда, люди выходят на улицу, значит в конце месяца им по-прежнему трудно. Поэтому нужно еще одно повышение", - заявил он во вторник.

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Представитель правительства Оливье Веран со своей стороны сказал, что правительство продолжит политику "реквизирования" сотрудников НПЗ для работы под угрозой тюрьмы или штрафов, чтобы как можно быстрее покончить с кризисом на заправках. "Реквизиций пройдет столько, сколько будет нужно, - сказал Веран в эфире канала France 2. Блокировка НПЗ после того, как мы достигли договоренности о зарплатах, - это ненормально".

Как работает процедура принудительного привлечения к работе во Франции во время забастовок

Право на забастовку во Франции гарантирует конституция, но в некоторых случаях оно может быть ограничено.

По закону представители государства могут насильно привлечь сотрудников к работе, чтобы "поддерживать общественный порядок, гигиену, спокойствие и безопасность".

Они имеют право вызывать лишь минимально необходимое число сотрудников.

Получивший такое требование сотрудник обязан явиться на рабочее место.