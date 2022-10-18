На "Северном потоке" повреждено 50 м трубы. Дания подтвердила, что под водой прогремели "мощные взрывы"

14 минут назад

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Автор фото, Blueye Robotics

Судя по кадрам, сделанным на месте подводных взрывов на нитках российского газопровода "Северный поток" у берегов Дании и Швеции, в результате инцидента было разрушено по меньшей мере 50 метров трубы.

Норвежская газета Expressen впервые опубликовала видео, записанное беспилотным батискафом в ходе погружения на глубину 80 м к разрушенному взрывом сегменту трубопровода. На кадрах видна огромная прореха.

В компании Blueye Robotics, которой принадлежит батискаф, говорят, что части трубы нет на месте, а ее отдельные фрагменты оказались погруженными в морское дно. "Чтобы изогнуть толстый металл так, как мы видим на этих кадрах, нужна очень большая сила", - отметил оператор батискафа Тронд Ларсен.

"В ходе инспекций установлено, что трубопроводы "Северный поток" 1 и 2 в датской эксклюзивной экономической зоне были серьезно повреждены", - говорят в полиции Дании, подтверждая данные видео.

По версии полиции, трубопровод в четырех местах повредили "мощные взрывы". Их причина пока не называется.

Виновата диверсия?

Сразу три нитки главного российского газопровода в Европу "Северный поток" дали течь в конце сентября. Власти европейских стран подозревают диверсию на неработающих, но заполненных газом подводных газопроводах, которые стали главным орудием энергетической войны Кремля против ЕС.

Авария произошла на фоне эскалации российской агрессии против Украины, в преддверии начала отопительного сезона в Европе и накануне открытия альтернативного подводного газопровода в Польшу из Норвегии в том же секторе Балтийского моря.

Россия соглашается, что причиной взрывов была диверсия, но отрицает свою причастность к инциденту. Москва заявила, что взрывы на газопроводе не могут соответствовать ее интересам, и обвинила Запад в попытке возложить на нее вину за произошедшее.

Власти западных стран прямо не называют Россию организатором диверсии. Однако они часто говорят о попытках Москвы использовать перебои с поставками газа в качестве рычага давления на Европу, которая поддерживает Украину и вводит против России санкции.