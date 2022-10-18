Глава агентства по кибербезопасности Германии уволен из-за фирмы, связанной с ветераном российских спецслужб

9 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Глава Федерального агентства по кибербезопасности Германии Арне Шёнбом уволен на фоне обвинений в связях с Россией, заявило немецкое МВД.

Распоряжение об увольнении подписала министр внутренних дел Нэнси Фрезер, оно вступает в силу немедленно.

В МВД заявили, что вызвавшие резонанс в СМИ обвинения в адрес Шенбома в связи с близкой к Москве группой хакеров "подорвали необходимое общественное доверие" к главе ведомства.

Обвинения в отношении Шенбома выдвинуты в расследовании немецкого общественного телеканала ZDF. Бывший глава агентства по кибербезопасности в прошлом возглавлял "Совет по кибербезопасности Германии", а в нем, как выяснили журналисты, до недавнего времени состояла фирма, которую заподозрили в связи с российскими спецслужбами.

По версии авторов расследования, входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH, являясь дочерним предприятием российской компании ИнфоТеКС ("Информационные технологии и коммуникационные системы"), основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

Шенбом тесно связан с "Советом по кибербезопасности". До того как стать главой федерального агентства он помогал создавать совет, а в сентябре ездил на мероприятие по случаю его десятилетия.

Сам "Совет по кибербезопасности" считает обвинения в связях с Москвой абсурдными. Основанная в 2012 году ассоциация консультирует компании, политиков и органы власти по вопросам кибербезопасности и заявляет, что является политически нейтральной.

Компания Protelion на прошлой неделе была исключена из ассоциации.

Представитель германского МВД во вторник заявил, что все обвинения в отношении Шенбома будут "тщательно рассмотрены и подвергнуты детальной оценке". Пока расследование идет, в отношении уволенного чиновника будет действовать презумпция невиновности.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что обвинения в адрес главы агентства по кибербезопасности вызвали в правительстве "сильное раздражение".

Шенбом в интервью журналу Spiegel говорил, что сам пытался инициировать разбирательство в отношении себя после появления обвинений в СМИ и отсутствия реакции на них правительства.