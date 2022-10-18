Сотруднику мэрии Элисты дали три года по делу о "военных фейках"

43 минуты назад

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Автор фото, t.me/freeulus Подпись к фото, Алтан Очиров в суде

Элистинский горсуд в Калмыкии приговорил активиста и сотрудника городской администрации Алтана Очирова к трем годам колонии, признав его виновным в распространении "фейков" о действиях российской армии в Украине. Прокурор просил для него семь лет. Это второй по степени суровости приговор, вынесенный по этой статье.

Как сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы", Очирову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил).

Вторая часть статьи предусматривает наказание от пяти до 10 лет. Обвинитель требовал назначить семь, но суд нашел основания для назначения наказания ниже низшего предела. Очиров вину не признал и собирается обжаловать приговор, сообщил его адвокат Игорь Колдунов.

По версии следствия, 40-летний сотрудник мэрии Элисты со своего служебного компьютера вел телеграм-канал "Вольный Улус", в котором среди прочего критиковал действия российских военных в Украине. Очирова арестовали в середине апреля, однако канал продолжает функционировать, а его содержание почти не изменислось. Сейчас у канала 789 подписчиков.

Поводом для уголовного дела стали посты с утверждениями об обстреле автомобиля с пенсионерами, мародерстве и боевых потерях. "Он публично сообщал сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения специальной операции на территории Украины, сопровождая это оскорбительными высказывания в адрес военных", - заявили в ФСБ после задержания Очирова.

Администратор телеграм-канала не признал вину и говорил, что часть сообщений опубликовали другие люди, а его собственные публикации всегда были основаны на достоверных источниках.

Канал "Вольный Улус" называл Очирова человеком, который "до недавних пор активно участвовал в жизни республики, был наблюдателем на выборах и разоблачал местных коррупционеров". "У Алтана на иждивении двое детей. В мэрии он занимает техническую должность", - рассказывал юрист Санал Убушиев изданию "Кавказский узел" (внесено в реестр СМИ-"иноагентов").

Статья о "фейках", как и статья о "дискридитации" российской армии была принята в марте после начала российского вторжения в Украину. Наиболее жесткое наказание по ней получил муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов - семь лет колонии общего режима.