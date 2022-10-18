В России впервые арестовали подозреваемого в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранцами

52 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Гражданин России арестован в Москве по статье о сотрудничестве с иностранным государством или огранизацией, направленном против безопасности страны. Это первый публично известный случай возбуждения дела по статье, добавленной в Уголовный кодекс летом этого года.

"В отношении Пищулина Павла Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 декабря", - сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией без признаков госизмены). Статья предусматривает наказание от трех до восьми лет колонии.

Дело засекречено, его фабула неизвестна, следует из сообщения Интерфакса.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что арестованный был ранее судим за экстремизм.

Как выяснила Би-би-си, под это описание попадает руководитель малоизвестной левопатриотической организации "Всероссийское социальное единство" (одна из ее целей - переименование РФ в Республику Россия).

Ранее Пищулин был осужден за атеистические и антицерковные посты во "ВКонтакте", вину признал, дела рассматривались в особом порядке. В апреле 2022 года его исключили из перечня террористов и экстремистов.

"Новые формы преступной деятельности"

Статья, по которой арестовали Прищулина, появилась в Уголовном кодексе только в июле этого года - после принятия законопроекта о "новых формах преступной деятельности и угрозах государственной безопасности".

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"Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" хотя и включено в статью УК о госизмене, на самом деле госизменой как раз не является. Однако за контакты в целях "содействия" деятельности, "заведомо направленной" против госбезопасности, можно сесть на срок до восьми лет.

Под международными и иностранными организациями авторы подразумевают те, которые действуют в интересах спецслужб, а также частные военные и разведывательные компании, уточняло издание РБК.

Следствию будет необходимо доказать, что конкретная организация действует в интересах спецслужбы иностранного государства - иначе признать человека виновным по этой статье невозможно. Однако на практике это доказывается справкой из нескольких строк от сотрудника ФСБ, отмечают правозащитники.

Чтобы избежать наказания по новой статье, нужно "добровольно и своевременно" сообщать органам власти о таких отношениях (если еще не совершено "никаких действий по исполнению полученного задания").

Норма о "конфиденциальном сотрудничестве" прописана максимально расплывчато, не исключено, что под ним могут понимать, например, подготовку докладов для международных организаций, говорила Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и ее организация объявлены в России "иностранными агентами").

Если за участие в деятельности нежелательной организации человека сначала привлекают к административной ответственности и только при повторном нарушении возбуждают уголовное дело, то по новой статье о конфиденциальном сотрудничестве сразу будет наступать уголовная, отмечает она.

Кто такой Пищулин

Судя по странице в соцсетях, 39-летний Павел Пищулин с той же датой рождения, которая была указана в реестре Росфинмониторинга - житель Пензы. На своей странице в соцсети Пищулин рассказывает о себе, что был осужден по ч.2.ст.280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета") на два года условно и по ч.1.ст.148 УК РФ ("оскорбление религиозных чувств верующих") приговорен к 180 часам обязательных работ.

Уоловное дело о "публичных призывах" по статье 280 УК против него возбудили в 2019 году. Об этом говорится в решении пензенского суда, который в январе 2020 года оштрафовал Пищулина на 2 тысячи рублей за "массовое распространение экстремистских материалов" (видео-файл "Приморские партизаны"). Информации о приговоре за публичные призывы в открытом доступе нет.

14 октября Пищулин опубликовал пост о незаконности объявленной в России мобилизации. В посте он перечислял статьи УК РФ об ответственности за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, наемничество и акты международного терроризма и предупреждал, что к таким деяниям склоняют "кремлевские преступники".