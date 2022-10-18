Китай переманивает британских отставных военных летчиков. С этим хотят бороться законом об "иностранном влиянии"

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Британские власти обеспокоены информацией о том, что их военные летчики в отставке инструктируют пилотов армии Китая. Теперь в Британии хотят ужесточить законодательство, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой практики.

Речь идет об обсуждаемых поправках в британский Закон о национальной безопасности, которые бы, в частности, обязывали людей, работающих на определенные страны или иностранные организации, регистрировать свою деятельность.

За последнее время около 30 вышедших на пенсию пилотов британских ВВС согласились на работу c армией Китая после того, как к ним обратились хедхантеры, обещавшие щедрую зарплату, говорят в минобороны Британии. Процесс найма британцев осуществлялся через третью сторону - в частности, через летную академию в Южной Африке.

"Людям предлагают роскошный компенсационный пакет. Деньги тут являются главным фактором мотивации", - сказал Би-би-си представитель западного правительства, пожелавший остаться анонимным. По его словам, пилотам предлагают контракты на такие суммы, как 270 тысяч долларов в год.

В минобороны полагают, что Китай приглашает пилотов из Британии и других западных стран в качестве инструкторов, чтобы изучить методы работы западных армий и получить другую информацию, потенциально полезную в случае военного конфликта, например, между Китаем и Тайванем.

В прошлом году Пентагон выпустил доклад о планах по модернизации армии Китая, авторы которого пришли к выводу, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует закончить модернизацию своих вооруженных сил к 2035 году, а к 2049 превратить их в армию мирового класса.

Западные правительства полагают, что, нанимая пилотов из Британии и других стран, Китай приближается к этой цели.

"Эти пилоты - крайне полезная группа людей для того, чтобы перенять у них подобные знания, - сказал Би-би-си западный чиновник. - Они приглашают самых опытных западных пилотов , чтобы помочь улучшить тактику и возможности ВВС Китая".

У пилотов, принявших приглашение Китая, есть опыт управления боевыми самолетами и вертолетами не только в военно-воздушных силах, но и в других видах вооруженных сил - но не новейшими истребителями F-35, хотя именно в таких специалистах заинтересован Китай, отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера. Многим из пилотов далеко за 50.

Нынешний закон не нарушен

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В настоящий момент, соглашаясь на подобную работу, бывшие военные летчики не нарушают существующее законодательство Британии, но, по словам, представителей минобороны, Британия и другие западные страны планируют предпринять дополнительные контрмеры.

Во вторник военная разведка Британии распространила предупреждение об угрозе - сообщение о том, что Народно-освободительная армия Китая пытается нанимать на работу бывших и нынешних летчиков ВВС для инструктажа собственных пилотов. Эти схемы, говорится в сообщении, представляют собой угрозу интересам Запада.

Цель предупреждения - напомнить британским пилотам о том, что они не должны раскрывать служебную информацию представителям Китая, а также призвать их сообщить министерству обороны о подобных контрактах на инструктаж за рубежом, чтобы оно могло наблюдать за происходящим.

Свидетельств того, что кто-то из британских пилотов, инструктировавших китайских военных, нарушил закон о гостайне, на данный момент у минобороны нет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным Пентагона, Си Цзиньпин хочет превратить вооруженные силы Китая в армию мирового класса к 2049 году

При этом представители министерства обороны во вторник подчеркнули, что предупреждений недостаточно, и необходимы изменения в законе о национальной безопасности.

Великобритания должна изменить закон, чтобы пилоты не смогли передавать секреты Китаю в будущем, заявил в эфире Би-би-си заместитель министра обороны Джеймс Хиппи.

"Это никак не соответствует моему пониманию службы своей стране, - даже если вы уже на пенсии, - когда человек едет работать на иностранную державу, особенно ту, которая с такой охотой бросает вызовы Великобритании", - сказал Хиппи.

Поправки в закон "О национальной безопасности" в настоящий момент находятся на стадии обсуждения в комитетах Палаты общин.

В соответствии с ними лицам, распространяющим в Великобритании политическое влияние в интересах иностранных государств, нужно будет в течение 10 дней зарегистрировать род своей деятельности и на кого они работают. Если они этого не сделают или предоставят ложные данные, им грозит штраф или тюремный срок до двух лет. Исключениями являются дипломаты и официальные представители иностранных государств.

Дополнительный аспект поправок - позволить министерству внутренних дел определять конкретные страны и иностранные субъекты и, с согласия парламента, делать уголовно наказуемой любую работу под их руководством, если те ее предварительно не зарегистрировали.