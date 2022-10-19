В Норвегии арестован сын экс-главы РЖД Владимира Якунина

16 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Полиция Финнмарка - региона на крайнем севере Норвегии - арестовала 47-летнего мужчину с российским и британским паспортами по обвинению в управлении дроном на Шпицбергене и, возможно, в других местах Норвегии. Суд заключил его под стражу на две недели.

Арестованным, по данным норвежского суда, оказался сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина - одного из ближайших соратников президента России Владимира Путина. В компании Venture Investments & Yield Management (VIYM), одним из основателей которой является Андрей Якунин, подтвердили изданию РБК его задержание.

"Этот человек имеет российское и британское гражданство и обвиняется в нарушении параграфа 4 Закона о санкциях за запуск беспилотника на норвежской территории на Шпицбергене", - сказала изданию Barents Observer прокурор Анья Миккельсен Индбьер.

"Полиция арестовала мужчину 17 октября в Хаммерфесте и изъяла дроны и электронные устройства, которые сейчас анализируются. Содержание информации с дрона имеет большое значение для дела", - добавила она.

За неделю это уже четвертый случай ареста по подозрению в незаконном использовании дронов или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии. Гражданам России запрещено использовать беспилотники в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и в 12 морских милях от суши.

Посольство России в Осло в пятницу предупредило россиян, прибывающих в Норвегию с туристическими целями, что им не следует брать с собой дорогостоящее фото- и видеооборудование, а также фотографировать норвежскую инфраструктуру.

Согласно открытым источникам, у Владимира Якунина есть сын Андрей 1975 года рождения, который учился в Лондонской школе бизнеса и бизнес-школе Колумбийского университета и в настоящее время проживает с семьей в Лондоне.

Его задержали в Хаммерфесте, где расположен самый северный в Европе завод по переработке сжиженного природного газа.

В суде задержанный заявил, что является подданным Великобритании и проживает в Италии. Однако полицейские, проводившие задержание, обнаружили на яхте у мужчины российский паспорт. Парусная яхта Firebird под флагом Соединенного Королевства ходила вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии в течение нескольких месяцев, начиная с лета этого года.

"Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании", - сказал адвокат задержанного, добавив, что решение суда будет обжаловано.

Сын друга Путина

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Бизнесмен Владимир Якунин - близкий соратник Владимира Путина. В 1990-е они были в числе учредителей дачного кооператива "Озеро". После аннексии Крыма в 2014 году Владимир Якунин был включен в санкционный список Госдепартамента США.

Его сын Андрей попал в заголовки российских СМИ в начале этого года, когда заявил о решительном неприятии военного вторжения в Украину. Он сказал, что никогда не голосовал за Владимира Путина.

Андрей Якунин - один из основателей британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management, пишет издание "Агентство". Его компания занималась инвестициями в отели в Европе и России.

В 2017 году Forbes оценивал имущество под управлением VIY Management в 1 миллиард долларов. Состояние самого Андрея Якунина "Деловой Петербург" в 2020 году оценивал в 20,4 миллиарда рублей (275 миллионов долларов по курсу того времени).