Образцовый агент. В США оправдали Игоря Данченко, одного из источников "досье Стила"

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

35 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Россиянин Игорь Данченко, обвинявшийся в США в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, был оправдан судом присяжных. Именно он был главным источником данных для дискредитированного "досье Стила" о Дональде Трампе.

На процессе Данченко, который начался в прошлый понедельник, были заслушаны лишь свидетели обвинения. Защита россиянина свидетелей не вызывала, что на американских процессах случается нередко. Оправдательный вердикт мало кого удивил. С точки зрения обвинения, допрос его свидетелей начался за здравие, но кончился за упокой.

Чтобы добиться от присяжных обвинительного вердикта, прокуратуре нужно было не только доказать им, что Данченко лгал ФБР, но и убедить их в том, что его ложь мешала следствию.

Суть обвинения

Профессиональный аналитик Игорь Данченко, постоянно живущий в США, был арестован год назад в рамках расследования спецпрокурора Джона Дарэма, который выясняет, как во время президентской кампании 2016 года и после нее началось и развивалось расследование ФБР попыток России повлиять на исход выборов и предполагавшегося сговора окружения Трампа с Кремлем.

В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, сайт Buzzfeed опубликовал "досье Стила" - скомпилированный британцем Кристофером Стилом доклад, в котором Трамп и его окружение обвинялись в сознательном сотрудничестве с российскими спецслужбами, у которых якобы имелся компромат на него.

Стил действовал по поручению компании Fusion GPS, которую, в свою очередь, наняла юридическая фирма, представлявшая интересы штаба его соперницы Хиллари Клинтон. Большинство из утверждений из досье Стила и сегодня остаются недоказанными; некоторые оказались ложными.

Игорь Данченко был одним из источников Стила, и в 2017 году сотрудники ФБР несколько раз допрашивали его, пытаясь выяснить, насколько можно верить докладу.

Согласно обвинительному заключению, Данченко в этих беседах солгал об источниках своих сведений о контактах соратников Трампа с россиянами.

Неподходящие свидетели

Первый из свидетелей, ветеран ФБР Браян Отен, аналитик его контрразведыватательного отдела, поначалу помог прокурорам и, в частности, показал, что Данченко не всегда делился с дознавателями всеми сведениями относительно своих источников информации для "Досье Стила". Эти сведения, по словам свидетеля, помогли бы ФБР проверить достоверность утверждений, содержащихся в "досье".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Компромат на Трампа" получил имя "досье Стила" - по имени бывшего британского разведчика Кристофера Стила

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Отен также отметил ряд противоречий в показаниях Данченко на многочисленнных допросах в ФБР, касавшихся Стила и его "досье". Гармония между Отеном и прокуратурой закончилась на второй день процесса, когда защита Данченко приступила к прекрестному допросу. Адвокат подсудимого Дэнни Онорато, например, напомнил присяжным, что в прошлом свидетель обвинения хвалил Данченко в своих показаниях в сенате США, заявив, что тот был "правдив" и помог ФБР расследовать предполагаемый сговор между россиянами и Трампом. Один из главных доводов защиты гласил, что Данченко нелепо обвинять во лжи ФБР, которому он оказал огромную помощь.

Отен не отказался от своих похвал в адрес подсудимого. Он добавил, что нанял Данченко платным осведомителем ФБР, и что этот шаг был "одним из лучших плодов" расследования предполагаемого сговора команды Трампа с Москвой.

Эти показания подрывали главный тезис прокуратуры, которая привлекла Данченко за ложь ФБР и помехи его попыткам проверить достоверность "досье".

После того как адвокат Дэнни Онорато завершил перекрестный допрос, спецпрокурор Дарэма перешел к нападкам на собственного свидетеля и препирался с ним около часа.

Такое редко случается в американских судах. В идеале каждая из сторон пытается задавать свидетелям, особенно своими собственным, лишь те вопросы, на которые она заранее знает ответ. Стороны обычно заранее репетируют допрос со своими свидетелями.

Дарэм был так недоволен ответами Отена, что пару раз попытался его дезавуировать, напомнив, к примеру, что инспекторы ФБР рекомендовали временно отстранить его от работы за причастность к нарушениям, допущенным в ходе получения этим ведомством ордера на негласную слежку за советником трамповского штаба Картером Пейджем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спецпрокурор Джон Дарэм был недоволен своими же свидетелями

Подавая несколько раз в секретный суд по вопросам нацбезопасности заявления о выдаче и продлении этого ордера, ФБР ссылалось на информацию "Досье Стила", хотя к тому времени не смогло подтвердить ни единого из его утверждений. Оно также не доложило суду, что Пейдж был негласным осведомителем ЦРУ и того же ФБР, с которыми делился информацией, почерпнутой из своих визитов в Россию.

Неясно, какой из сторон показания Отена помогли больше. Но выступление второго свидетеля-фэбээровца наверняка сыграло на руку защите Данченко: следователь Кевин Хелсон, который являлся одним из двух кураторов подсудимого в бытность того тайным осведомителем ФБР, пел ему дифирамбы. Данченко сделался CHS (confidential human source, "тайным агентом") Бюро в марте 2017 года. Республиканцы подозревают, что его взяли в тайные агенты лишь для того, чтобы изолировать от их когрессменов, расследовавших происхождение операции "Ураган перекрестного огня", в рамках которой ФБР расследовало версию о сговоре Трампа с Москвой. Показания Отена и Хелсона, на перый взляж, опровергали эти подозрения.

После того, как Хелсон закончил расхваливать Данченко, спецпрокурор Дарэм повздорил и с ним. Он допытывался, не слишком ли доверчиво отнесся свидетель к подсудимому, и не приходило ли ему в голову, что тот может быть агентом российской разведки.

Дарэм на повышенных тонах напомнил, что начальство рекомендовало Хелсону проверить посредством детектора лжи, не был ли Данченко завербован иностранной державой, и спросил у свидетеля: "Вы это сделали?"

"Нет", - ответил Хелсон, который несколько раз заявлял, что, помогая ФБР, Данченко рисковал жизнью и заработал его доверие.

По словам Хелсона, Данченко ответил на все вопросы, заданные ему ФБР, выявил новые объекты для слежки, позволил Бюро прослушивать даже частные свои разговоры и выполнял для него исследовательскую работу.

"И на протяжении трех лет у вас ни разу не было ощушения, что он вас обманывает?" - спросил Стюарт Сирс, второй адвокат Данченко. "Именно так", - ответил следователь, который рассказал, что подсудимый в общей сложности получил от ФБР 219 тысяч долларов. Эта сумма включала оплату его услуг и расходов.

Когда в октябре 2020 года ФБР сочло за благо расстаться с Данченко, Хелсон направил начальству докладную записку, в которой просил, чтобы такому, как он выразился на суде, "образцовому" агенту выплатили выходное пособие в сумме 346 тысяч долларов.

Начальство эту инициативу не поддержало.

По словам Хелсона, Данченко "побудил США по-новому взглянуть на угрозы", имел столько источников информации, сколько не было ни у одного из прошлых агентов следователя, и сотрудники ФБР продолжали обращаться к Данченко за консультациями по поводу российского вторжения в Украину даже незадолго до его судебного процесса.

Адвокат Сирс подчеркнул во время перекрестного допроса, что подсудимый сотрудничал с ФБР добровольно и ответил на все вопросы, хотя мог бы этого не делать. Хелсон подтвердил, что за годы их общения Данченко "взбрыкнул" лишь однажды, когда потребовал, чтобы ему больше платили. Впоследствии он оправдывался тем, что сделал это по наущению жены и адвоката, и принес извинения.

По словам Хелсона, Данченко был надежным источником информации о попытках России повлиять на американское общественное мнение. Его информация позволила ФБР открыть в общей сложности 25 расследований и использовалась в примерно 40 закрытых публикациях Бюро. На основании информации Данченко ФБР даже создало новое подразделение, показал его бывший куратор.

"Присяжные услышат, что [обвиняемый] был ценнейшим источником информации для правительства США, [...] на основании которой были подготовлены несколько дел и открыт ряд других следствий", - писали адвокаты судье до процесса. Их предсказание сбылось. В большой степени благодаря свидетелям обвинения.

Ценный сотрудник

В четверг заголовок Washington Post гласил: "Дарэм утверждает, что источник "Досье Стила" лгал. Но ФБР долгое время его ценило".

Под конец спецпрокурор сцепился и с Хелсоном и упрекнул его за то, что тот недостаточно дотошно проверил Данченко перед тем, как брать его в осведомители, например, не пытался выяснить его местонахождение, когда у того кончилась американская виза.

"Спецпрокурор доказывает, что Данченко обманывал ФБР и мешал расследовать в 2016 году связи между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, - говорилось в вышеупомянутой статье Washington Post. - Но единственные два свидетеля из этого ведомства, выступившие свидетелями, высоко оценивали вклад Данченко в национальную безопасность США".

Обстоятельства отчисления Данченко из рядов тайных агентов позволили New York Times лиший раз проехаться по администрации Трампа. Газета напомнила, что осенью 2020 года трамповский минюст распорядился рассекретить отчет ФБР о трехдневном допросе Данченко в январе 2017 года. Фамилия допрашиваемого была замазана в отчете черным цветом, но ее мигом расшифровали в интернете. Так американцам стало известно, кто являлся ключевым поставщиком информации для "Досье Стила".

Данченко тогда не был расшифрован как тайный осведомитель ФБР (этот сделал сейчас спецпрокурор Дарэм). Но агент все равно засветился, и начальство сочло за благо больше его услугами не пользоваться.

Его защита добилась от Хелсона констатации, что отчисление Данченко являлось большой утратой для национальной безопасности США, и этим еще больше осложнила задачу спецпрокурора Дарэма.

В пятницу судья неожиданно нанес ему еще один удар, сняв один из пяти пунктов обвинения, касавшийся активиста Демократической партии США и опытного пиарщика Чарльза Долана, разговоры с которым о "Досье Стила" подсудимый якобы скрыл от ФБР.

Присяжным оставалось решить вопрос о том, доказал ли Дарэм, что Данченко выдумал разговор с уроженцем Беларуси бизнесменом Сергеем Миллианом, в котором тот якобы поведал ему о сговоре между Кремлем и штабом Трампа. Дарэм отметил на процессе, что Миллиан тоже был осведомителем ФБР.

Спецпрокурору не удалось доказать и это обвинение.

Без заговора, но с критикой ФБР

Дарэм закругляет свое более чем трехлетнее расследование с неважным результатом: он привлек всего трех человек, первый из которых отделался условным сроком, а двое других были оправданы федеральными судами, в которых оправдания редки.

Трамп надеялся, что расследование, начавшееся еще при нем, вскроет разветвленный заговор элит, в том числе силовиков, и его твердокаменные сторонники убеждены, что Дарэм старался не зря. Комментарий консервативного журналиста Джона Соломона озаглавлен "Джон Дарэм безусловно отдал под суд и ФБР вместе с его русским информатор по части сговора". Аналогично озаглавлен комментарий обозревателя Wall Street Journal Кимберли Страссел: "Дарэм судит ФБР".