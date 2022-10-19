В Херсоне идет эвакуация. Оккупационные власти переезжают на левый берег Днепра

27 минут назад

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В Херсоне началась эвакуация жителей с правого на левый берег Днепра. Она была развернута на фоне контрнаступления украинской армии и предупреждения командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина, что в отношении Херсона не исключены "непростые решения".

Оккупационные власти Херсонской области, которые также переезжают на левый берег, называют эвакуацию "организованным перемещением". Оно затронет несколько десятков тысяч жителей.

"Примерно, мы подсчитывали, 50-60 тысяч мы планируем переместить на левый берег и дальше, кто захочет, в другие регионы Российской Федерации", - сказал глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, более пяти тысяч человек уже выехали из Херсона за последние два дня.

"На левом берегу подготовлены места, где люди могут какое-то время находиться. Потому что они все равно верят, что это временно. Все мы верим, что это временно - на период выполнения военных задач, которые стоят перед военными", - добавил он в эфире шоу "Соловьев.Live".

Практически одновременно с объявлением эвакуации оккупационные власти региона заявили, что на семь дней закрывают въезд на контролируемую ими территорию для гражданских лиц.

По версии Сальдо, людей вывозят из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара по Каховской ГЭС, а также необходимостью построить оборонительные укрепления. Как писала Би-би-си, в начале октября украинские части прорвали российскую оборону на правом берегу Днепра и стали продвигаться в направлении Берислава и дамбы на Каховской ГЭС. Угроза окружения российских войск, дислоцированных в Херсоне, стала реальной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новость об эвакуации философски: "Не прошло и месяца после помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как самопровозглашенная "администрация города"… торжественно эвакуируется в ожидании правосудия Украины. Реальность может быть болезненной, если жить в мире придуманных фантазий".

Частично оккупированные Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины были аннексированы Россией в начале октября. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры об их присоединении, а затем российский парламент принял конституционные законы о включении их в состав страны.

50 кг вещей и смс-оповещения

Автор фото, Vladimir Belinsky/TASS Подпись к фото, Российская армия захватила Херсон без боя в самом начале вторжения в Украину

О том, что жителям Херсонской области рекомендуется покинуть территорию региона, Владимир Сальдо объявил еще 13 октября. После этого российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о запуске программы вывоза части жителей Херсонской области, пообещав "обеспечить всех бесплатным проживанием", а тех, кто решит остаться на новом месте, обеспечить жильем.

За неделю местные власти успели перейти от рекомендаций к активным действиям.

Утром в среду жители региона получили смс-сообщения, предписывающие срочно эвакуироваться "из-за угроз обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)". В Херсоне также проводят подомовый обход жителей с просьбой выехать.

В телеграм-канале оккупационной администрации опубликованы инструкции для эвакуирующихся. Жителям разрешили взять с собой вещи и продукты общим весом не более 50 кг, при этом ко всем сумкам требуется прикрепить ярлыки с личными данными владельца.

В социальных сетях также опубликованы фотографии распространяемых листовок, на которых жителей призывают переехать на левый берег Днепра, чтобы "сохранить семью".

"Непростые решения" без отступления?

Автор фото, Anadolu Agency/Getty

Накануне массовой эвакуации о ситуации в Херсоне неожиданно высказался недавно назначенный командующий объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин.

Для жителей Херсона сложилась опасная обстановка - Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС повреждены реактивными снарядами "Хаймарс", движение по ним остановлено, доставка продуктов затруднена, есть проблемы с водой и электричеством, заявил Суровикин.

"В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сказал генерал.

Однако Владимир Сальдо из оккупационной админстрации настаивает, что "Херсон никто не планирует сдавать Вооруженным силам Украины". "Город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей. Отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".