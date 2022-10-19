После убийства 12-летней девочки во Франции вновь спорят о миграции и мигрантах

59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тело Лолы было найдено через несколько часов после ее убийства в 19-м округе на северо-востоке Парижа

Убийство 12-летней девочки, тело которой было найдено в Париже в пластиковом контейнере, вызвало во Франции новый виток дебатов о миграции и мигрантах. После того, как выяснилось, что в убийстве школьницы подозревается иностранка, находившаяся в стране нелегально, правые партии потребовали ужесточения миграционного законодательства.

Останки Лолы обнаружили в прошлую пятницу во дворе многоквартирного дома, где она жила. После обнаружения тела оказалось, что руки и ноги девочки были связаны. На теле были многочисленные следы насилия, на шее - рана. Вскрытие показало, что она умерла от удушения.

По подозрению в убийстве, изнасиловании и пытках была арестована 24-летняя иммигрантка из Алжира, которую в прессе называют Дабия Б. Как сообщается, она находилась в стране нелегально - ей было предписано покинуть Францию еще несколько недель назад.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с родителями убитой девочки в Елисейском дворце во вторник и пообещал им полную поддержку. Однако политиков правого толка это не убедило.

Новые споры о миграции

Во время оживленной сессии в Национальном собрании Франции лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудила "вялую" миграционную политику правительства. "Подозреваемая в этом варварском акте не должна была находиться в нашей стране; что мешает вам, наконец, положить конец этой неконтролируемой, подпольной иммиграции?" - сказала она.

"Вы обязаны дать срочные ответы и принять бескомпромиссные решения, чтобы обеспечить соблюдение закона в нашей стране", - сказала Ле Пен премьер-министру Элизабет Борн.

Бывший кандидат в президенты от ультраправых Эрик Земмур назвал это убийство 12-летней Лолы "франкоцидом".

Автор фото, AFP Подпись к фото, В последний раз Лолу видели живой в холле многоквартирного дома, где она жила

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Несколько других правых деятелей также раскритиковали правительство, а депутат от консервативной партии "Республиканцы" Эрик Поже заявил министру юстиции, что "Лола потеряла свою жизнь, потому что вы не выслали этого человека".

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти ответил законодателям, что подозреваемой было действительно приказано покинуть Францию, однако не исключено, что ее адвокат мог обжаловать это решение. А это означало бы, что она находилась в стране легально, ожидая результатов апелляции.

"Я буду говорить о тех фактах, которые удастся установить. Заниматься мелочной политикой, используя гроб 12-летней девочки в качестве предлога, позорно", - сказал при этом Дюпон-Моретти. Обращаясь к правой части палаты, министр добавил: "Когда случается трагедия, вы всегда на месте, а потом годами извлекаете из этого выгоду".

Премьер-министр Элизабет Борн призвала "проявить немного порядочности" и уважать боль родителей и память Лолы, сказав: "Пусть полиция и судебные органы делают свою работу".

Митинг в память о Лоле был отменен в среду после просьбы ее семьи. Однако на следующий день ожидается демонстрация, в которой примут участие несколько ультраправых политиков.

Что известно о подозреваемой

Первоначально Дабию Б. задержали во французском аэропорту 20 августа, потому что у нее истек срок действия вида на жительство. Она въехала во Францию легально как студентка шесть лет назад.

Женщине было приказано покинуть территорию Франции в течение месяца, согласно распоряжению, известному как OQTF (obligation de quitter le territoire français, то есть "обязательство покинуть французскую территорию").

Дабия Б ранее не задерживалась полицией, поэтому под стражу ее не заключили. Распоряжения OQTF в целом исполняются их адресатами лишь в одном случае из десяти, в том числе этой системой часто злоупотребляют граждане Алжира.