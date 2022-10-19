Путин объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины
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Российский президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что подписал указ о введении военного положения в четырех частично оккупированных регионах Украины, которые Москва пытается аннексировать с октября.
Военное положение вводится в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Путин, чье выступление в начале заседания Совбеза России в прямом эфире показывало государственное телевидение, не уточнил, на какой срок вводится военное положение в этих регионах.
Указ отправлен на утверждение в Совет Федерации.
Частично оккупированные Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины были аннексированы Россией в начале октября. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры об их присоединении, а затем российский парламент принял конституционные законы о включении их в состав страны.
Однако попытка аннексии обернулась значительным контрнаступлением украинской армии, и за несколько часов до выступления Путина оккупационные власти объявили об эвакуации людей и чиновников из Херсона.
"Продолжаются обстрелы"
Путин сказал, что на этих территориях "до вступления в состав России" действовал "режим военного положения", и нужно "оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", поэтому он подписал указ.
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Конец истории Подкаст
Накануне стало известно, что верхняя палата российского парламента в среду после перерыва вечером продолжит пленарное заседание. Об этом сообщало издание "Верстка". Утром проведение вечерней части заседания подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Заседание Совбеза России посвящено миграционной тематике, с докладом должен был выступить зампред совета Дмитрий Медведев. Государственное телевидение прервало трансляцию заседания после вступительного слова Путина.
Путин, объясняя решение о введении военного положения не на всей территории России (такую возможность не исключали СМИ), утверждал, что Украина "отвергает любые предложения о переговорах". "Продолжаются обстрелы, - заявил он. - Засылают на нашу территорию диверсионные группы".
Он упомянул взрыв на Крымском мосту, в котором ранее Москва обвинила спецслужбы Украины (ФСБ возложила ответственность на начальника Кирилла Буданова). Киев официально не комментировал эти обвинения.
Путин также утверждает, что украинской стороной готовились атаки на энергетические и транспортные объекты в регионах России, в том числе "объекты ядерной энергетики". После этих слов он объявил о своем решении "оформить режим" военного положения в четырех частично оккупированных Россией регионах Украины, передав свой указ на утверждение в Совет Федерации.
Военное положение на четырех территориях вводится с ноля часов 20 октября.
В третьем пункте путинского указа говорится, что "при необходимости" в Российской Федераций "в период действия военного положения могут применяться иные меры", предусмотренные законом "О военном положении". О чем идет речь, пока не понятно.
Кроме того, российский президент решил наделить дополнительными полномочиями руководителей всех регионов России. Этот шаг он объяснил необходимостью уделять больше внимания безопасности "критически важных объектов" и охране общественного порядка.
Что с границей?
Одно из опасений по поводу возможного введения военного положения в России было связано с закрытием границы и невозможностью покинуть страну.
Закрывать границы страны закрывать не планируется, уточнил после выступления Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Нет. Не планируется", - коротко ответил Песков на вопрос о возможном закрытии границ (цитата по РИА Новости).
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