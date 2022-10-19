ХАМАС восстанавливает отношения с сирийским режимом Асада. Это выгодно Ирану

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ХАМАС видит необходимость в объединении перед лицом общего, как он считает, врага - Израиля

Лидеры палестинского исламистского движения ХАМАС прибыли в среду в Дамаск для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

Это первый визит представителей группировки в Сирию после того, как исламисты в феврале 2012 года бросили вызов правительству Асада и объявили о поддержке оппозиции после жесткого подавления мирных протестов, которые привели к гражданской войне.

Теперь руководство ХАМАС утверждает, что хотело бы нормализовать отношения с Дамаском на фоне роста числа арабских стран, в последнее время решивших установить отношения с главным врагом ХАМАС - Израилем.

Визит делегации ХАМСА в Дамаск для переговоров с президентом Башаром Асадом стал первым за 10 лет, прошедших с того момента, когда исламисты решили прервать отношения с Сирией на волне народных протестов, которые привели к гражданской войне. До этого движение, контролирующее сектор Газа, было одним из ближайших союзников Асада в регионе, однако после разлада Сирия неизменно обвиняла ХАМАС в предательстве.

Оттепель в отношениях между Дамаском и ХАМАС стала возможной благодаря посредничеству Ирана и ливанской проиранской вооруженной группировки "Хезболла".

Предпосылкой для восстановления отношений с сирийским режимом стало подписание на прошлой неделе в Алжире договора о примирении между ХАМАС и их главными соперниками среди палестинцев, движением ФАТХ, которое контролирует Западный берег.

Другим поводом, по словам самого руководства ХАМАС, стали "новые региональные и международные подвижки", то есть, как говорят аналитики, рост числа арабских стран, решивших восстановить отношения с Израилем, в котором исламисты видят своего главного врага.

"Ось сопротивления"

Как отмечают аналитики, восстановление связей с сирийским режимом еще крепче привяжет ХАМАС к так называемой "Оси сопротивления", возглавляемой Ираном против Израиля. В эту ось уже вовлечена сама Сирия, а также ливанская Хезболла, палестинский Исламский джихад и йеменские повстанцы-хуситы.

Происходит это на фоне тех самых "международных подвижек", о которых говорит ХАМАС, то есть налаживания отношений между Израилем и целым рядом арабских стран, а также Турцией, которая является еще одним важным, если не ключевым игроком в регионе.

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ХАМАС по-прежнему видит себя главной силой, способной сопротивляться Израилю и выражать волю всего палестинского народа, однако в самом Израиле, а также в США и Евросоюзе группировка признана террористической.

Решению о восстановлении отношений с Сирией предшествовала серия переговоров, как тайных, так и официальных, причем посредниками всегда выступали представители Ирана и "Хезболлы", во время гражданской войны поддерживавшие и даже сражавшиеся на стороне режима Асада. За всем этим стоит стремление Ирана укрепить свою "Ось сопротивления".

Тегеран не может не понимать, что на фоне рассыпавшейся ядерной сделки с Западом и вынужденных военных связей с Россией, еще одним международным изгоем, что чревато новыми санкциями со стороны Запада, а также растущих протестов внутри страны, его позиция стала более уязвимой, поэтому необходимо привлекать на свою сторону любых возможных союзников.

Впрочем, о полном вовлечении ХАМАС в иранскую орбиту через Сирию говорить еще преждевременно. Если бывший лидер группировки Халед Машааль мог похвастаться хорошими личными отношениями с Асадом и пользовался в Дамаске редкими привилегиями, то у нынешних представителей ХАМАС такого политического веса явно не будет.

Да и сам заместитель главы политбюро движения Халиль аль-Хайя, возглавивший делегацию, заявил журналистам, что ХАМАС планирует открыть в Дамаске свой офис, однако говорить о переводе в сирийскую столицу штаб-квартиры движения еще слишком рано.