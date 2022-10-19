Европарламент дал премию Сахарова Украине и президенту Зеленскому

час назад

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Автор фото, Getty Images

Лауреатами премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в этом году стали Украина, ее народ и президент Владимир Зеленский.

"Храброму украинскому народу, представленному президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - так звучит номинация, получившая премию.

Саму премию вручат 14 декабря на церемонии в Страсбурге.

Президент Европарламента Роберта Мацола заявила, что украинцы сегодня борются за ценности, в которые искренне верят.

"Для меня важно сказать, что по этому поводу у Конференции президентов [руководящий орган Европарламента - ред.] был консенсус. За последние девять месяцев Европарламент и весь мир увидели, как украинцы героически защищают свою страну, свою свободу, свои дома и семьи, - сказала она. - Но народ Украины рискует жизнями и ради Европы - чтобы защитить ценности, в которые мы верим: свободу, демократию и верховенство закона".

"Никто не заслуживает этой премии больше, - продолжила Мацола. - Она предназначена и тем украинцам, которые воюют на фронте, и тем, кто был вынужден бежать, и тем, кто потерял родных и друзей. Всем, кто поднимается на борьбу за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся. Не сдадимся и мы".

Главная правозащитная награда ЕС

В этом году Украина, народ Украины и президент Зеленский занимали в списке номинантов три из семи позиций. Европейская народная партия номинировала "Храбрый народ Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским" - эта номинация и получила премию.

Автор фото, Европейский парламент

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Фракция социал-демократов в альянсе с фракцией "Обновляя Европу" номинировала "народ Украины", не упоминая Зеленского, а "Европейские консерваторы и реформисты" номинировали одного Зеленского.

Среди номинантов был также основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, убитая на Западном берегу Иордана журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле, колумбийская комиссия по установлению истины и примирению после шести десятилетий гражданской войны и бразильская правозащитница Соня Гуажажара.

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно и считается главной правозащитной наградой ЕС. Она была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее дают людям и общественным организациям "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару". Денежный эквивалент премии - 50 тысяч евро.

В этом году эти средства будут распределены между представителями украинского гражданского общества.

В прошлом году премии удостоился российский оппозиционер Алексей Навальный, номинированный крупнейшей фракцией Европарламента.