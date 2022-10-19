"Война пришла на территорию России". Что значат указы Путина о военном положении и "уровнях реагирования" в регионах

час назад

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Автор фото, Sergei Ilyin/Russian Presidential Press and Inform

Президент Владимир Путин впервые в современной российской истории ввел военное положение - пока лишь на территориях Украины, которые Россия объявила присоединенными. Совет Федерации единогласно решение Путина утвердил. Одновременно президент ввел в остальных российских регионах режимы разных "уровней реагирования". Губернаторы получили полномочия по введению ограничений на своих территориях. Например, в приграничных регионах указ предусматривает запрет на передвижения для жителей. Пока такие запреты губернаторы обещают не вводить.

О введении военного положения в четырех аннексированных регионах Украины Путин объявил в начале заседания Совета безопасности. Опасения, что Кремль может пойти на такой шаг, высказывались с самого начала вторжения России в Украину. Но российские власти все эти месяцы говорили, что планов вводить военное положение ни на отдельных территориях, ни по всей стране у них нет.

"Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах", - заявил Путин в начале заседания.

В своей речи президент России упомянул "референдумы", по итогам которых украинские территории были "присоединены к России", - их легитимность, как и саму аннексию, не признают ни Украина, ни подавляющая часть мирового сообщества.

Режим военного положении в России регулирует одноименный федеральный конституционный закон 2002 года. Согласно его положениям, основанием для введения такой меры служит "агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии".

Путин вводит военное положение на фоне продолжающегося наступления Украины в Херсонской области. Оккупационные власти региона начали вывозить оттуда жителей, а командующий российской группировкой Сергей Суровикин заявил о "непростой ситуации" под Херсоном и даже допустил, что России придется принять "непростые решения" (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Режим военного положения дает властям практически неограниченные полномочия по сокращению прав и свобод граждан и, по сути, переводит регионы, в которых его вводят, на осадное положение.

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Меры, которые могут применяться во время военного положения, подробно перечислены в статье 7 федерального конституционного закона "О военном положении" - закон разрешает вводить их указами президента. В той же статье указано, что референдумы и выборы в органы власти и местного самоуправления в период военного положения не проводятся.

Всего в статье 7 этого закона перечислены 19 возможных мер. Вот их неполный список:

Введение особого режима въезда и выезда с территорий, на которых введено военное положение, и ограничения на свободу передвижения по ним

Запрет на выезд граждан за пределы России

Запрет на проведение митингов, собраний, пикетов и забастовок

Введение военной цензуры - в том числе, контроль за телефонными разговорами и перепиской

Приостановка деятельности партий и объединений (в том числе, религиозных), которые ведут "пропаганду и агитацию"

Изъятие имущества на нужды государства (владельцам потом должны компенсировать его стоимость)

Ограничение движения транспортных средств и право на их досмотр

Введение комендантского часа

Запрет на продажу оружия, введение особого режима оборота спиртных напитков и лекарств, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества

Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны - например, восстановлению поврежденных военных объектов

Отселение жителей "в безопасные районы"

Интернирование (принудительная изоляция, переселение или ограничение свободы передвижения) граждан государства, воюющего с Россией (то есть, в данном случае, украинцев). В примечании к статье 7 подчеркивается, что интернирование можно применять только в случае агрессии против Российской Федерации.

За всю историю существования закона его нормы пока ни разу не применялась. Согласно положению закона, в случае введения военного положения Владимир Путин должен уведомить генсеков ООН и Совета Европы об "отступлении Российской Федерации от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан".

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - прокомментировал указ Путина советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Иные меры"

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Помимо четырех аннексированных субъектов, в указе Путина о военном положении не упоминаются другие регионы. Но в третьем пункте документа говорится, что "при необходимости" в период действия военного положения в России "могут применяться иные меры", предусмотренные законом 2002 года. Это положение указа привлекло большое внимание - в первую очередь, потому что до конца неясно, какие именно полномочия оно дает властям и где их смогут применять.

Пояснений по поводу того, что именно власти считают "иными мерами", в указе нет. Но в тексте закона "О военном положении" есть 8-я статья "об иных мерах", которые власти могут применять при введении военного положения - в целях "производства продукции" и оказания услуг для нужд государства, армии или населения.

Директор правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (включена в России в реестр НКО-"иноагентов") Сергей Кривенко полагает, что указ Путина вводит в действие именно эту статью 8, хотя прямо в документе она не упоминается.

Среди "иных мер", предусмотренных статьей 8, - право властей менять налоговое регулирование и вводить ограничения на "экономическую и финансовую деятельность", оборот имущества, свободное перемещение товаров и услуг, поиск, производство и распространение информации.

В законе отдельно указано, что такие "иные меры" можно применять как в регионах, где введено военное положение, так и на остальной территории страны.

Указ 756

Объявив военное положение на оккупированных территориях, Путин сообщил, что считает необходимым "наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов". Президент признал, что "положение дел" и "круг задач" в разных регионах отличаются, поэтому полномочия губернаторов должны разниться в зависимости от "уровней реагирования на возникающие риски".

Указ о таких полномочиях - он получил номер 756 - был опубликован сразу после выступления Путина. В нем перечислены меры, которые уже приняты или могут быть приняты на всей территории России и конкретно на аннексированных территориях Украины и в приграничных регионах России, а также во всех субъектах Южного и Центрального федеральных округов.

Перечень мер, а также сроки и порядок их реализации, согласно указу Путина, будут определять губернаторы. При них создаются оперативные штабы из представителей силовых структур. Решения губернаторов и штабов будут обязательны для граждан.

На всех этих территориях будут проводиться "мобилизационные мероприятия" для потребностей вооруженных сил и воинских формирований, а также - в сфере экономики, гражданской обороны и "нужд населения". В частности, это может означать перевод предприятий на выпуск военной продукции, пояснил Би-би-си Сергей Кривенко.

Поправки в закон "Об обороне" о спецмерах в сфере экономики в ходе военных операций "за пределами территории России" (на тот момент окуппированные территории востока Украины еще не были "присоединены" к РФ) были приняты и вступили в силу в июле.

Они предусматривают расконсервирование мобилизационных мощностей, разбронирование госрезерва. Сотрудников ряда организаций и объектов этот закон позволяет переводить на ненормированный график работы во внеурочное и ночное время, в выходные дни и запрет уходить в отпуск. Юридическим лицам такие меры запрещают отказываться от заключения контрактов гособоронзаказа или на поставку товаров, работ и услуг для армии. Вероятно, положения этого закона власти РФ распространят и на военные операции на территориях, которые они теперь считают российскими.

Набор мер, предусмотренных указом 756, и уровни реагирования в регионах определяются в зависимости от их близости к линии фронта. Конкретные меры в указе выбраны из все той же статьи 7 закона "О военном положении".

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По всей стране вводится усиленная охрана общественного порядка и обеспечение безопасности - в том числе, военных, государственных объектов и объектов инфраструктуры. Также вводится "особый режим" для основной инфраструктуры - транспорта, коммуникации, связи, энергетики и других опасных объектов. Все это называется "уровнем базовой готовности".

В Южном и Центральном федеральных округах - в том числе, в Москве, вводится "уровень повышенной готовности", согласно которому также возможны:

ограничение движения транспорта и введение его досмотра

переход под контроль властей и использование для нужд обороны объектов инфраструктуры (транспорта, коммуникации, связи, энергетики), а также типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем (в том числе частных).

На аннексированных территориях Крыма, Севастополя и в приграничных регионах России - Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областях ("средний уровень реагирования") ко всем вышеперечисленным добавляются более жесткие ограничения:

людей с этих территорий будут принудительно "временно" отселять в безопасные районы - в стационарное или временное жилье

вводится "особый режим" въезда, выезда и ограничение свободы передвижения

"Максимальный уровень реагирования" предназначен для оккупированных территорий "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, где вводится военное положение. Там будет организована территориальная оборона - это регулируется законом "Об обороне" - и созданы штабы теробороны.

В законе "Об обороне" есть статья 22 "Территориальная оборона", но предусмотренное этой статьей положение о теробороне, которое должно определять порядок ее организации, развертывания и ведения, в России до сих пор не утверждено. Утвердить его, а также план теробороны, должен президент.

Назначенные Россией власти аннексированных территорий указом 756 получают полномочия, предусмотренные законом "О военном положении".

"Эти указы зачеркивают надежды жителей Донбасса, что придет Россия и у них появится хоть какое-то законодательство. Оказалось, что на этих территориях ситуация будет не улучшена, а ужесточена, - комментирует Кривенко. - Закон "О военном положении" прямо предписывает возможность изъятия имущества и запрет передвижения".

Пункт указа об "особом режиме" - в том числе, на объектах коммуникаций и связи в ЦФО означает, что власти могут взять под контроль МТС, Билайн и других операторов, а работникам перечисленных в указе объектов могут ужесточить график работы или запретить на период действия указа отпуска, предполагает Кривенко.

В целом распространение указа 756 на Центральный федеральный округ "означает, что война пришла на территорию России и, похоже, началась подготовка к обороне Москвы", рассуждает Кривенко. Эксперт напомнил, что аналогичные меры в зависимости от близости фронта вводились во время Великой Отечественной войны.

Тем временем, губернаторы приграничных и других регионов, комментируя полученные ими новые полномочия, практически в один голос заявили, что обстановка на их территориях стабильная и контролируемая, и ограничений для жителей пока вводить не планируется. "Новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится", - сказал глава Курской области Роман Старовойт.

То же самое заявил и глава Ростовской области Василий Голубев. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что "в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится". Ни один губернатор в среду не объявил о введении дополнительных ограничений, которые стали возможны благодаря указу президента.