Из правительства Британии уволилась министр внутренних дел. На прощание она намекнула, что Трасс тоже лучше уйти

13 минут назад

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Автор фото, ADRIAN DENNIS Подпись к фото, Суэлла Браверман накануне отставки. Ее планы по увеличению полномочий полиции в действиях против климатических активистов вызвали немало критики

Член британского парламента от Консервативной партии Суэлла Браверман подала в отставку с поста министра внутренних дел, пробыв на этом посту всего шесть недель.

В письме премьер-министру Лиз Трасс, которое Браверман сама опубликовала у себя в "Твиттере", она отметила, что уходит со своего поста не из-за политических разногласий, а потому, что нарушила существующие правила, отправив официальный имейл со своего домашнего адреса. Подчеркнув, что это письмо было отправлено коллеге, которому она полностью доверяет, Браверман отметила, что "ошибка остается ошибкой".

"Работа правительства зависит от способности людей брать ответственность за свои ошибки, - продолжила Браверман. - Притворяться, что мы не ошибались, продолжать, как будто никто не видит, что мы ошиблись, надеяться, что все волшебным образом уладится само - это не серьезная политика. Я допустила ошибку; я принимаю на себя ответственность; я ухожу в отставку".

Премьер Трасс подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Как будто было неясно, кому адресованы упреки в безответственности, Браверман в заявлении об уходе также раскритиковала премьера. "У меня есть опасения, - написала она, - относительно политического курса правительства".

"Мы не только нарушили основные обещания, данные нашим избирателям, но я также сомневаюсь, что мы выполним обязательства, принятые в нашем предвыборном манифесте, такие как сокращение общего числа мигрантов и прекращение незаконной миграции, особенно опасных пересечений [Ла-Манша] на малых лодках", - добавила она.

В кратком ответном письме Трасс поблагодарила Браверман за безупречную работу полиции во время похорон королевы Елизаветы II и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Суэлла Браверман стала вторым министром, покинувшим кабинет за полтора месяца премьерства Лиз Трасс. Первым на прошлой неделе стал министр финансов Квази Квартенг, задумавший вместе с премьером столь критикуемую налоговую реформу.

Оппозиция восприняла отставку Браверман как несомненный признак неспособности нынешнего кабинета и Консервативной партии управлять страной.

Это, безусловно, удар для Трасс, учитывая, что в настоящий момент Даунинг-стрит отчаянно пытается продемонстрировать единство и стабильность в правительстве. С другой стороны, он дал возможность премьеру назначить министром одного из своих политических оппонентов внутри партии и тем самым попытаться примириться с недовольными членами парламентской фракции тори.

Автор фото, BEN STANSALL Подпись к фото, Шэппс на пути к премьеру. Он считался одним из лучших коммуникаторов в правительстве Бориса Джонсона. Трасс начала свое премьерство с того, что уволила его с поста министра транспорта

Новым министром внутренних дел стал Грант Шэппс, который в борьбе пост лидера консерваторов поддерживал соперника Трасс - Риши Сунака.

Этот шаг говорит о том, что Трасс всеми силами пытается объединить партию, поскольку свое премьерство она начала с того, что уволила Шэппса с поста министра транспорта.