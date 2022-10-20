Сын красноярского губернатора задержан по запросу США. Причина - военные технологии и венесуэльская нефть

Владимир Козловский

для Би-би-си, Нью-Йорк

27 минут назад

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Автор фото, Artyom Lents/TASS Подпись к фото, Губернатор Александр Усс заявил о "политическом окрасе" обвинений в адрес своего сына

Прокуратура США предъявила обвинение пятерым российским гражданам в нарушении режима санкций и других правонарушениях. Один из них - сын красноярского губернатора Артем Усс. Он был задержан в Италии, и сейчас США добиваются его экстрадиции. Сам губернатор заявил о "политическом окрасе" обвинений.

Кроме Артема Усса суд предъявил обвинения Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Орехова, как сообщается на сайте прокуратуры, задержали в Германии.

Обвиняемые "содействовали олигархам в их преступной деятельности и организовали сложную схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти посредством огромного числа транзакций, в которых были задействованы подставные компании и криптовалюта", заявил федеральный прокурор Восточного округа Бреон Пис.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале заявил о "политическом окрасе" обвинений, выдвинутых в отношении его сына. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - он.

Это вторая за сутки новость о задержании сына известного российского чиновника - ранее стало известно, что в Норвегии арестован сын бывшего руководителя РЖД.

В чем их обвиняют

Как говорится в обвинительном документе, Орехов был совладельцем и одним из директоров Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, находящейся в Гамбурге.

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Другим ее владельцем был Артем Александрович Усс, сын губернатора Красноярского края, закончивший, по информации "Коммерсанта", юрфак Сибирского федерального университета и владевший несколькими компаниями как в России, так за границей. В Сардинии Уссу-младшему, по данным СМИ, принадлежат два отеля.

Кузургашева возглавляла одну из компаний-однодневок, задействованных в преступной схеме, и также работала в гамбургской компании под началом Орехова. Используя GmdH как ширму, Орехов и Кузургашева, по мнению американских прокуроров, находили и приобретали военное или имеющее двойное назначение оборудование американского производства, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, применяемые в истребителях, ракетных системах, высокоточных боеприпасах, радарах и спутниках.

Эти приборы были отправлены российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, подконтрольным Телегину и Тулякову. таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", которые обслуживали оборонный сектор России.

Как утверждает издание "Агентство" на основе данные крупнейшего агрегатора таможенных деклараций, компании Усса и Орехова за два года поставили в Россию оборудование минимум на 5 млн евро. Речь в частности идет о поставках компании "Сетевые технологии", которая до 2018 года носила название "Радиоэкспорт".

По словам федеральных прокуроров в Бруклине, некоторые электронные компоненты, приобретенные российскими гражданами Юрием Ореховым и Светланой Кузургашевой, были обнаружены в образцах российских вооружений, захваченных на поле боя в Украине.

В 2019 году Орехов отправился в США, чтобы закупить детали, используемые в российских истребителях, разработанных компанией "Сухой", и американских истребителях F-22 Raptor.

Орехов и Усс, как считает американская прокуратура, также использовали GmbG как прикрытие для контрабанды сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую попавшим под санкции олигархом, и крупнейший в мире нефте- и газоперерабатывающий и нефтехимический конгломерат, расположенный в Пекине.

Обвиняемые венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы посредничали в заключении сделок на миллионы долларов между государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы и NDA GmbH. Эти сделки осуществлялись через запутанный лабиринт подставных компаний и банковских счетов.

Если верить прокурорам, Орехов открыто признавался Серрано Понсе, что действует от имени российского олигарха под санкциями.

Операция включала использование фиктивных накладных и отключение GPS-навигаторов на супертанкерах для того, чтобы скрыть происхождение венесуэльской нефти.

Оплата услуг гамбургской компании Орехова и Усса часто производилась в долларах через американские банки и корреспондентские счета - из-за этого россияне подпадают под статью об отмывании денег в США. Обвиняемые, по словам прокуроров, также использовали в России и Латинской Америке курьеров, которые перевозили наличность, а также совершали многомиллионные переводы в криптовалюте.

Судя по обилию прямых цитат в судебных документах, следственные органы, скорее всего, долго имели доступ к разговорам и переписке фигурантов, что изрядно обогатило доказательную базу бруклинских прокуроров.