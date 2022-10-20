Томского физика Александра Луканина приговорили к 7,5 годам по делу о госизмене

24 минуты назад

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Томский областной суд приговорил физика Александра Луканина к 7,5 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Российские ученые регулярно становятся обвиняемыми по таким делам, в том числе из-за ведения бизнеса и научного сотрудничества с иностранцами.

67-летний ученый Александр Луканин был задержан в Томске два года назад. Его дело засекречено.

По данным источника в правоохранительных органах, на которого ссылались российские СМИ, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

Друг Луканина Сергей Жабин рассказывал РБК, что ученый в советское время работал в НИИ ядерной физики, а потом занялся производством озонаторов.

"У него была идея фикс - производство озонаторов. Он делал блоки высоковольтного питания, продавал их, на это жил. В 1998 году мы стали вместе делать озонаторы, пытались защитить его патент, потому что производство озонаторов по тому принципу, который он предлагал, было новым", - рассказывал Жабин.

По его словам, позднее разработками Луканина заинтересовались ученые из Южной Кореи.

"У них, в отличие от нас, воду не хлорируют, а обрабатывают либо растворами, либо озоном. Корейцы попросили сделать им несколько приборов на пробу, затем пригласили его туда работать и буквально в течение двух месяцев защитили международный патент", - цитировал Жабина РБК.

Он уточнял, что Луканин много лет сотрудничал с китайцами, в декабре 2019 года вернулся в Москву, собирался снова уехать в Китай, но не смог из-за закрытия границ.

Еще один знакомый Луканина Николай Кривопалов говорил журналистам, что ученый занимался разработкой высоковольтных источников питания: "Никто из его друзей не может представить, какие секретные технологии и кому он мог передать, не было у него к ним доступа".

По данным газеты "Коммерсант", Луканин после выхода на пенсию сотрудничал с китайскими научными организациями, работал в Шэньянском университете в Китае.

Другие дела

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Это одно из многих дел о госизмене, фигурантом которого становятся российские ученые. И началом войны число дел увеличилось.

В июне дело о госизмене было возбуждено в отношении заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Мужчину, страдающего от онкологического заболевания, забрали прямо из больницы и этапировали в СИЗО в Москве. Спустя несколько дней он скончался.

В том же месяце в Новосибирске по подозрению в госизмене был задержан и еще один ученый - главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов. Сообщалось, что его подозревают в передаче Китаю сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

5 августа был арестован третий новосибирский ученый - директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александр Шиплюк. Перед этим в институте прошли обыски, сообщало издание "Родные берега". По его данным, они были связаны с делом Маслова.

До этого в числе самых громких дел были арест в августе 2021 года директора петербургского "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" Александра Куранова. Он долгие годы занимался гиперзвуковыми технологиями.