Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком над Черным морем

20 октября 2022, 11:49 GMT Обновлено 25 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Уоллеса, ракета была выпущена около самолета Boeing RC-135 (архивное фото)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в парламенте, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету, находясь недалеко от британского самолета-разведчика Boeing RC-135, который пролетал в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября, министр сообщил парламентариям, что произошедшее не рассматривалось как преднамеренная эскалация.

"Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой", - заявил Уоллес.

"Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время", - подчеркнул министр обороны.

Глава британского оборонного ведомства сказал, что после этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично Сергею Шойгу.

Как утверждает Уоллес, министерство обороны России ответило, что ракета была выпущена в результате технической неисправности.

"В ответе российского министра обороны, полученном 10 октября, сказано что они провели расследователи обстоятельств инцидента и заявили, что произошла техническая неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве", - сказал Уоллес.

Сейчас Великобритания возобновила разведывательные полеты в этом районе, однако теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители, добавил министр обороны Великобритании.

Министерство обороны России собственных заявлений в связи с инцидентом пока не делало.

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Британские и российские военные самолеты достаточно часто оказываются рядом друг с другом около берегов Великобритании, к которым иногда подлетают российские стратегические бомбардировщики.

По подсчетам газеты Independent, с 2005 по февраль 2022 года британские истребители вылетали на перехват российских самолетов 136 раз.

Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство около Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение.

Министр обороны Бен Уоллес также заверил парламентариев в том, что его недавний срочный визит в Вашингтон не должен вызывать какой-либо тревоги.

"Я посетил Пентагон, Государственный департамент, встретился с советником по национальной безопасности, провел другие встречи и удостоверился в общем понимании нашего процесса планирования действий на случай самого разного развития событий... Я не думаю, что это должно как-то пугать людей", - заявил Уоллес.

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