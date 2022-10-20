Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку.
Трасс сообщила, что уже сообщила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.
Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.
Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.
Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад. Она будет оставаться на своем посту до избрания нового премьер-министра.
45 дней у власти
Лиз Трасс находится у власти всего 45 дней, это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра Великобритании до его заявления о своей отставке.
До нее премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который прослужил на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году.Проблемы у Лиз Трасс начались , когда 23 сентября ее канцлером Квази Квартенгом был обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки.
С тех пор беспокойство консерваторов переросло в массовый гнев внутри парламентской партии.Ее сегодняшняя отставка последовала за бурными дебатами в Палате общин в среду вечером. Призывы к отставке новоиспеченного премьер-министра ней идти продолжали нарастать в последующие часы.
Сразу после заявления об отставке финансовые рынки прореагировали на эту новость сдержанно: фунт сначала подрос сразу после заявления, а затем вернулся к отметке 1,12 доллара.Незадолго до выступления Лиз Трасс один из финансовых аналитиков, описывая ситуацию, сказал, что ошеломленные рынки "открыв рот, с ужасом наблюдали за происходящим".
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