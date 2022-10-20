Киев просит Сербию выдать бывшего генерала СБУ Наумова

час назад

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Автор фото, Schemes (RFE/RL graphics) Подпись к фото, Андрей Наумов

Украина обратилась к Белграду с просьбой об экстрадиции бывшего генерала и высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова, арестованного четыре месяца назад в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Наумов, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским предателем и лишенный звания, покинул страну 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения.

Украинские следователи тогда говорили, что Наумов совершил акт государственной измены, а его бывшие коллеги по СБУ заявили, что Наумов мог передать россиянам данные о системах безопасности вокруг Чернобыля, поскольку имел к ним доступ по роду службы.

Наумова уволили из СБУ еще летом 2021 года. Ранее украинские СМИ сообщали о недвижимости, которую его семья приобретала по мере того, как он рос по службе, а также о коррупции в рядах СБУ.

Наумов был арестован в июне на границе между Сербией и Северной Македонией по подозрению в отмывании денег. Вместе с ним был арестован гражданин Германии Александр Акст, а в их автомобиле были обнаружены незадекларированные наличные: более 600 тыс. евро, около 125 тыс. долларов, а также драгоценные камни.

Автор фото, MUP Srbije Подпись к фото, Деньги, изъятые при задержании Наумова и Акста на пограничном пункте Прешево

С тех пор оба обвиняемых находятся под стражей, и в их отношении ведется следствие.

Автор фото, MUP Srbije Подпись к фото, Изумруды, изъятые при задержании Наумова и Акста

Экстрадиция как смертный приговор?

Как сообщила Сербской службе Би-би-си адвокат Наумова Таня Савич, официальный повод для запроса об экстрадиции Киев не называл, однако, судя по всему, его в первую очередь подозревают в коррупции.

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При этом Савич отметила, что ее клиент в случае экстрадиции в Украину опасается за свою жизнь, поскольку в 2020 году на него было совершено покушение, и имеется судебный приговор в отношении лица, совершившего попытку покушения.

"Наумов говорит, что если его экстрадируют, то для него это будет равнозначно смертному приговору", - утверждает Савич.

В настоящее время сербская прокуратура занимается двумя делами, касающимися Наумова - его экстрадицией и делом об отмывании им денег.

В связи с делом об отмывании денег срок задержания подсудимого несколько раз продлевался - в последний раз до 2 декабря.

Это также крайний срок, по истечении которого суд должен принять решение о предъявлении обвинений или прекращении дела.

"Эта процедура находится на той же стадии, что и четыре месяца назад, обвинительного заключения пока нет, мы ждем каких-то доказательств", - говорит Савич.

Как сообщало Радио Свободная Европа (медиакорпорация признана в России "иноагентом"), по запросу прокуратуры Сербии украинская прокуратура недавно представила информацию о том, что Наумов находится под следствием по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

"Он (Наумов) сообщил нам, что эти следственные действия завершены, что у него есть на это доказательства, и что впоследствии он был назначен главой СБУ и ему было присвоено звание генерала", - говорит в свою очередь его адвокат.

По ее словам, вопрос сейчас в том, как процедура экстрадиции повлияет на следствие по делу об отмывании денег.

"Сейчас все приостановлено, чтобы посмотреть, что будет с процедурой экстрадиции, потому что сейчас это самое важное и срочное дело", - говорит Савич.

Кто такой Андрей Наумов

Галина Корба, Би-би-си Украина

Андрею Наумову 40 лет, он имеет большой опыт работы в украинских силовых структурах.

Он проработал 12 лет в аппарате Генеральной прокуратуры Украины.

После этого он недолго был на руководящей должности в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, которое обеспечивает безопасность работ в зоне Чернобыльской атомной станции, созданной после аварии 1986 года.

Позже Наумов был назначен начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ, а через год, в 2020 году, президент Зеленский впервые в истории этой службы присвоил ему звание бригадного генерала.

Наумов всегда старался держаться в тени, его фотографий мало, он избегал общения с журналистами.

Пи этом с его именем было связано несколько крупных скандалов.

Как показало расследование в рамках проекта "Схема", члены семьи Наумовых за последние несколько лет приобрели ценное имущество, которое нельзя объяснить их доходом, - квартиру в доме в центре Киева и участок недалеко от столицы.

Выяснилось также, что квартира его матери была куплена по цене в три раза ниже рыночной, что подняло вопрос об уклонении от уплаты налогов или даже коррупции.

Через несколько месяцев, в январе 2021 года, СБУ неожиданно объявила о раскрытии крупного дела. Как выяснилось, на Наумова готовил другой высокопоставленный сотрудник СБУ Дмитрий Нескаромный. По версии следствия, Наумов мешал тому занять высокий пост в СБУ. Нескаромный скрылся от следствия, но заявил, что обвинения в его адрес беспочвенны.

В июле 2021 года сотрудник СБУ Юрий Расук признал себя виновным в подготовке покушения на Наумова и пошел на сделку с властями. Но тем же летом Наумова внезапно уволили из СБУ.

В то время офис президента Украины официально заявлял о необходимости "системной трансформации", а СМИ сообщали о противоправных действиях СБУ и Наумова в частности.

Ему приписывали рейдерские захваты предприятий, фабрикацию и самовольное закрытие дел и связь с контрабандистами, в том числе с гражданином Германии Александром Акстом, вместе с которым они позже были арестованы в Сербии.

Имя Андрея Наумова вновь оказалось в центре внимания украинской общественности после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

По признанию украинских властей, для них стало большой неожиданностью то, что российские войска двинулись на Киев со стороны Чернобыльской АЭС, а сама АЭС была оккупирована. Необходимую информацию, как считается, передал Москве именно Наумов.