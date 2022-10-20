Навальный сообщил о новом уголовном деле против него
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Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело.
В сообщении Навального, которое опубликовано в его "Твиттере", говорится, что он получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении дела в связи с тем, что он:
- пропагандировал терроризм, призывал к нему;
- публично призывал к экстремизму;
- финансировал экстремистскую деятельность;
- реабилитировал нацизм.
Как указывает Навальный, всем этим, по версии следствия, он занимался, находясь в тюрьме.
В июне этого года Навальный сообщал о предъявлении ему обвинения еще по одному уголовному делу - о создании "экстремистского сообщества".
Алексей Навальный находится за решеткой с января 2021 года, когда его арестовали в аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.
С тех пор политика уже несколько раз судили по различным обвинениям. Последний приговор Лефортовского суда Москвы, вынесенный на выездном заседании в колонии Владимирской области - девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей. Тогда его признали виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду.
Ни по одному из предъявленных ему обвинений Навальный вину не признает и заявляет, что российские власти таким образом сводят с ним счеты - за его антикоррупционные расследования и оппозиционную деятельность.
С момента перевода в колонию строгого режима Навальный редко покидает штрафной изолятор. Всего за 40 дней он побывал там пять раз.