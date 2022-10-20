Навальный сообщил о новом уголовном деле против него

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело.

В сообщении Навального, которое опубликовано в его "Твиттере", говорится, что он получил официальное уведомление от Следственного комитета о возбуждении дела в связи с тем, что он:

пропагандировал терроризм, призывал к нему;

публично призывал к экстремизму;

финансировал экстремистскую деятельность;

реабилитировал нацизм.

Как указывает Навальный, всем этим, по версии следствия, он занимался, находясь в тюрьме.

В июне этого года Навальный сообщал о предъявлении ему обвинения еще по одному уголовному делу - о создании "экстремистского сообщества".

Алексей Навальный находится за решеткой с января 2021 года, когда его арестовали в аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

С тех пор политика уже несколько раз судили по различным обвинениям. Последний приговор Лефортовского суда Москвы, вынесенный на выездном заседании в колонии Владимирской области - девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей. Тогда его признали виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду.

Ни по одному из предъявленных ему обвинений Навальный вину не признает и заявляет, что российские власти таким образом сводят с ним счеты - за его антикоррупционные расследования и оппозиционную деятельность.