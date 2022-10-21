Трамп получил повестку на слушания по делу о штурме Капитолия

час назад

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Автор фото, Reuters

Специальный комитет палаты представителей Конгресса США, который занимается расследованием беспорядков в районе Капитолия 6 января 2021 года, вызвал экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний.

"Вы были в центре первой и единственной попытки отменить результаты выборов, когда либо предпринимавшейся президентом США, - гласит повестка. - Вы знали, что эти действия были незаконными и неконституционными".

В случае, если Трамп не отреагирует на повестку, ему может грозить уголовное преследование.

Теперь Трамп должен до 4 ноября передать комитету все необходимые документы, а начиная с 14 ноября или примерно в это время начать давать показания под присягой.

Комитет в первую очередь интересуют подробности штурма Капитолия, предпринятого сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Семеро демократов и двое республиканцев, которые входят в состав комитета, на прошлой неделе единогласно решили, что экс-президент обязан под присягой рассказать о своей роли в январских событиях.

По мнению законодателей, Трамп подталкивал своих сторонников к тому, чтобы они отвергли результаты президентских выборов 2020 года, и в результате они пошли на штурм Капитолия в попытке помешать подтверждению победы Джо Байдена.

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В письме, сопровождавшем повестку, председатель комитета Бенни Томпсон и его заместитель Лиз Чейни подчеркивают: "Комитет собрал неопровержимые доказательства, в том числе представленные десятками ваших бывших назначенцев и сотрудников, что вы лично организовали и руководили многоходовой попыткой отменить президентские выборы 2020 года".

"Вы предприняли все эти действия, несмотря на решения более 60 судов, отклонившие ваши заявления о фальсификации выборов и другие заявления, оспаривающие законность президентских выборов 2020 года, несмотря на то, что у вас была конкретная и подробная информация от Министерства юстиции и высокопоставленных представителей вашей избирательной кампании, сообщавших вам, что ваши заявления были ложными, и несмотря на вашу обязанность как президента обеспечивать добросовестное исполнение законов нашей страны", - говорится также в этом письме.

Члены комитета настаивают на том, что ложные утверждения Трампа о подтасовках и о том, что выборы были у него "украдены" были ничем иным как попыткой утроить заговор против американского правительства. При этом они не стали передавать дело в министерство юстиции для заведения потенциального уголовного дела.

Однако если Трамп не явится на слушания по повестке, ему потенциально может грозить уголовное преследование.

Повестка была вручена Трампу всего через несколько часов после того, как суд приговорил его бывшего советника Стива Бэннона к крупному штрафу и 4 месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу.

Приговор был вынесен ему за то, что Бэннон отказался давать показания под присягой и предоставить комитету затребованные документы.

Тем не менее, многие ожидают, что Трамп, не раз критиковавший расследование комитета как уловку, призванную отвлечь американских избирателей от "катастрофы" демократического правления, откажется давать показания и проигнорирует повестку.