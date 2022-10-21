Каховская ГЭС - почему теперь о ней говорят как о главной угрозе катастрофы в Украине?

40 минут назад

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Автор фото, MAXAR Подпись к фото, Каховская ГЭС перешла под контроль России практически сразу после начала войны

На фоне ожидающегося наступления украинских военных на Херсонскую область Россия и Украина стали обвинять друг друга в подготовке разрушения плотины Каховской ГЭС. Оккупационные власти говорят, что ВСУ пытается повредить плотину многочисленными обстрелами, а украинские официальные лица заявили о минировании объектов ГЭС россиянами. Разрушение гидроэлектростанции грозит затоплением нескольким десяткам населенных пунктов и, по всей видимости, невыгодно никому.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС в оккупированной части юга страны и предупредил, что это может привести к "масштабной катастрофе". По его словам, у украинских властей есть информация, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - заявил президент Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите Европейского совета в Брюсселе.

За два дня до этого генерал армии Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим объединенной группировкой российских войск в Украине, заявил, что по его данным, украинские войска готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. "У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, - заявил он.

В настоящее время Каховская ГЭС остается под контролем России.

Эвакуация или прикрытие?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оккупационные власти объявили об эвакуации местных жителей из Херсона. В Украине это расценивают как принудительный вывоз людей

Мост вдоль дамбы ГЭС в Новой Каховке - одна из трех переправ через Днепр в Херсонской области, через которые российские военные могли получать снабжение. Две другие - Антоновский автомобильный мост возле Херсона и железнодорожный мост, расположенные в шести километрах друг от друга.

Вооруженные силы Украины неоднократно отчитывались о нанесении авиаударов и выведении этих мостов из строя (имея в виду их непригодность для перегона тяжелой техники). Российские военные сейчас вынуждены также пользоваться понтонными переправами и паромами через Днепр.

Несмотря на многочисленные обстрелы, о риске разрушения плотины и затопления городов представители обеих сторон стали активно предупреждать только после начала украинского контрнаступления.

В начале октября украинские части прорвали российскую оборону на правом берегу Днепра и стали продвигаться в направлении Берислава и дамбы на Каховской ГЭС. Угроза окружения российских войск, дислоцированных в Херсоне, стала реальной.

В среду оккупационные власти Херсонской области объявили, что начинают эвакуацию жителей правого берега Днепра из-за угрозы разрушения дамбы и затопления. Украинские чиновники в свою очередь обвинили их в разжигании паники и заявили, что не собираются обстреливать город.

Автор фото, Getty Images

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При этом эксперты американского Института изучения войны (ISW) на основе открытых источников выдвинули предположение, что Москва таким образом заранее создает информационный фон, оправдывающий планируемое отступление и утрату обширных территорий в Херсонской области.

Они также предупредили об информационной подготовке для осуществления провокации под чужим флагом на Каховской гидроэлектростанции. Возможно, российское командование полагает, что разрушение дамбы позволит прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или замедлить преодоление украинскими войсками водной преграды, предполагают в ISW.

По их мнению, Кремль может попытаться использовать эту провокацию для того, чтобы отвлечь внимание от новостей о третьем унизительном отступлении российских войск.

Аналогичного мнения придерживается и украинская разведка. По ее данным, в течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС

Кому это выгодно?

Возможное разрушение плотины ГЭС наносит ущерб обеим сторонам конфликта. Вероятно, поэтому и Россия, и Украина, обвиняя друг друга в подготовке провокации, объясняют это "террористическими" мотивами.

В частности, российские СМИ утверждают, что от затопления пострадают в первую очередь украинские территории, в настоящее время оккупированные российскими военными.

"Прямо перед плотиной идет забор воды в Северо-Крымский канал. А есть еще Каховский канал, а также каналы, которые питают Днепропетровскую область и Кривой Рог. Если плотина будет разрушена, уровень в водохранилище упадет, все эти каналы обмелеют, что станет тоже большой проблемой. В том числе для Крыма, который только-только получил днепровскую воду, у нас начало развиваться сельское хозяйство", - говорил изданию "Московский комсомолец" гидрограф Сергей Станичный.

Учитывая, что, по одной из многочисленных версий российских властей, Россия вторглась в Украину именно для обеспечения водоснабжения аннексированного Крыма, разрушение дамбы станет очевидным провалом.

Директор Института водных проблем и мелиорации Академии наук Украины Михаил Яцюк в комментарии Украинской службе Би-би-си предположил, что Россия может подорвать плотину, чтобы нанести ущерб инфраструктуре Украины и исключить возможность переправы ВСУ после отступления российских военных.

Вода из ГЭС станет гидропомехой, преодолеть которую из-за высокого уровня и напора будет невозможно, предполагает он.

Чем это грозит?

Несмотря на то, что дамба ГЭС удерживает огромный объем воды, на практике целенаправленная атака на плотину может и не привести к масштабной катастрофе - в частности потому, что разрушить ее целиком непросто, а по мнению некоторых - и вовсе невозможно.

"Общался со специалистами, все-таки приходим к мнению, что невозможно взорвать всю дамбу. Дамба не испарится, а из-за разрушения ее части не может пойти 15-метровая волна. Сколько по Антоновскому мосту прилетело снарядов HIMARS, а он стоит. Представляете, сколько нужно взрывчатки, чтобы взорвать дамбу. Это очень серьезное сооружение", - говорил "Настоящему времени" (внесено в реест СМИ-"иноагентов" в России) мэр города Олешки Евгений Рыщук.

Аналогичного мнения придерживается и Михаил Яцюк. Учитывая, что саму дамбу разрушить очень тяжело, взрывчатку могут заложить в местах аварийных водосбросов или в доковой части, где стоят гидроагрегаты, говорил он.