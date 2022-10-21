В России объявили "иноагентами" журналистов Зыгаря, Плющева и Фельгенгауэр и продюсера Роднянского

21 октября 2022, 18:36 GMT Обновлено 42 минуты назад

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Автор фото, JOEL SAGET/Getty Images Подпись к фото, Журналист и писатель Михаил Зыгарь - единственный, кого в этот раз признали "СМИ-иностранным агентом"

Минюст России в пятницу пополнил реестры "иностранных агентов". Среди прочих, к разным категориям "иноагентов" были отнесены журналисты Михаил Зыгарь, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр и продюсер Александр Роднянский.

Михаил Зыгарь, работавший во многих российских СМИ, а после начала войны ведущий собственный канал на YouTube, - единственный, кого в этот раз внесли в реестр "СМИ-иностранных агентов".

Зато в реестр "физических лиц-иностранных агентов" внесли восемь человек, наиболее известные среди них кино- и телепродюсер Александр Роднянский, журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (в реестр вписана под паспортной фамилией Шадрина) и эмигрировавший в Украину бывший оппозиционный депутат Илья Пономарев.

Также к этой категории иноагентов отнесены активист и сотрудник "Радио Свобода" (само по себе объявлено "иноагентом") Руслан Габбасов, бывший глава штаба Навального из Чебоксар (объявлен "экстремистской организацией" и запрещен) Семен Кочкин, гендиректор "Трансперенси интернэшнл Россия" (признана "иноагентом") Илья Шуманов и Катерина Босов, вдова миллиардера Дмитрия Босова.

"Не очень переживаю"

"Спасибо за поздравления!" - написал в своем телеграм-канале Плющев после появления новости о том, какой статус присвоило ему российское государство.

"Я не очень сильно переживаю по этому поводу. Большим неводом всех уважаемых людей уже собрали [в списки "иноагентов" ], так что это был вопрос времени, - прокомментировал Би-би-си Илья Шуманов включение в реестр. - У меня к этому стоическое отношение. Работаем дальше".

Семен Кочкин, сопроводив пост в своем канале дисклеймером на чувашском языке, написал: "Якобы я получал деньги от Украины. Стоит ли говорить, что это неправда? Включение меня в иностранные агенты — это реакция за нашу с командой работу над каналом "Сердитая Чувашия"".

Михаил Зыгарь за несколько часов до известия о своем "иноагентстве" написал в своем "телеграме", что в московских книжных магазинах его книги рекомендовали не ставить на видные места, наряду с сочинениями других авторов, среди которых уже многих признали "иноагентами".

Автор фото, AFP

Александр Роднянский, несмотря на крупные инвестиции в российский кино- и телерынок, публично выступил против войны вскоре после 24 февраля.

Что было в прошлую пятницу

В прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, были внесены бывший главред журнала "Искусство кино" Антон Долин, а также журналисты Кирилл Харатьян, Вероника Куцылло, Владимир Рувинский и Наталья Телегина, после чего в реестре СМИ-"иноагентов" стало 193 строчки.

Физлицами-"иноагентами" в прошлую пятницу объявлены главный редактор телеканала "Дождь" (также признан СМИ-"иноагентом") Тихон Дзядко, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и журналист Дмитрий Низовцев, сотрудничающий с командой оппозиционера. Минюст тогда же включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна", запрета которого через суд добивается российская прокуратура.

Пополнение реестров

Впервые сразу три реестра "иноагентов" (всего их четыре) российский минюст пополнил 7 октября. В список физлиц-"иноагентов" тогда были включены три человека, в том числе популярный рэпер Оксимирон. СМИ-"иноагентами" также были признаны три человека, включая писателя Дмитрия Глуховского.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он вступит в силу 1 декабря 2022 года.

Четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования - "агентом" можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под "иностранное влияние".

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