Жителю Крыма дали 2,5 года за антивоенный "фейк" на воротах родственника

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Суд в Алуште в аннексированном Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима обвиняемого по делу о "военных фейках" Александра Тарапона, сообщает проект "Сетевые свободы". Это пока самый большой срок из присужденных по первой части уголовной статьи о "фейках", которая вступила в силу в России в марте после начала войны.

Обвинение запрашивало меньший срок - два года.

Поводом для уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, стало то, что Тарапон вывесил на воротах дома своего родственника фото того - с подписью, что здесь якобы живет "военный преступник". Родственник - сотрудник Росгвардии. В подписи использовались буквы Z и V.

Тарапон не признал вину. Он заявлял, что следователь не должен был возбуждать дело из-за внутрисемейного спора, писали "Сетевые свободы".

Мнение самого родственника следователь уточнять не стал, а пока шел судебный процесс, тот погиб под ракетным обстрелом, сообщал проект.

Из объяснений обвиняемого следовало, что он повесил фото на ворота, надеясь, что жена родственника начнет звонить мужу и уговаривать вернуться домой с войны в Украине.

Следственный комитет заявлял, что житель Алушты сначала "изготовил листовки с заведомо ложной информацией об участии российских войск на территории Украины", "разбрасывал их по почтовым ящикам многоквартирных домов" и "расклеивал по улицам города" - и лишь потом "обклеил листовками с порочащей информацией" дом "знакомого сотрудника силовой структуры", воевавшего в Украине.

Дело на 31-летнего жителя Алушты завели в апреле. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ - три года колонии.

Приговор Тарапону - это пока самый большой срок по первой части уголовной статьи, вступившей в силу в марте после начала российского вторжения в Украине. Других обвиняемых приговаривали к исполнительным работам, штрафам, колонии-поселению или условному сроку. Адвокат Рифат Яхин связывает столь суровое наказание с наличием у Тарапона непогашенной судимости и собирается обжаловать приговор.

Вторая часть этой статьи УК предусматривает наказание от пяти до 10 лет. Самый суровый приговор по этой части был вынесен московскому муниципальному депутату Алексею Горинову - семь лет колонии общего режима.

Три дня назад, 18 октября, суд в Калмыкии вынес приговор активисту и сотруднику городской администрации Элисты Алтану Очирову. Хотя его судили тоже по второй части статьи, суд назначил наказание ниже предусмотренного ею низшего предела - три года колонии.