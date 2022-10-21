Бывший советник Трампа Стив Бэннон приговорен к 4 месяцам тюрьмы и штрафу за неуважение к Конгрессу

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images News

Суд в США приговорил Стива Бэннона, давнего союзника Дональда Трампа, бывшего при нем главным стратегом Белого дома, к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в 6500 долларов за неуважение к Конгрессу и отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия.

Судья сообщил, что Бэннон может отсрочить обвинительный приговор до рассмотрения апелляции.

В июле Стив Бэннон был признан виновным в неуважении к Конгрессу по двум пунктам, после того, как отказался сотрудничать с комитетом Конгресса по расследованию нападения на Капитолий в январе прошлого года.

Его вызывали для дачи показаний и просили передать документы, которые, по мнению Комитета, имеют отношение к произошедшему. Бэннон отказался, после чего конгрессмены обратились в суд.

Это не первый раз, когда у бывшего политтехнолога возникли проблемы с законом.

В августе 2020 года он был на несколько часов арестован по обвинению в растрате средств, собранных на строительство стены между США и Мексикой. Суд освободил его под залог до рассмотрения дела по существу.

Кто такой Стивен Бэннон?

Бэннон - бывший морской офицер, инвестиционный банкир и голливудский продюсер. Всеобщую известность он получил как соучредитель ультраправого веб-сайта Breitbart News.

Возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома.

В период правления Дональда Трампа в американском истеблишменте Бэннон считался вторым самым могущественным человеком в стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Стива Бэннона называли серым кардиналом Белого дома

Множественные утечки в СМИ из Белого дома свидетельствовали о том, что Стив Бэннон - настоящий серый кардинал и ключевая фигура во всех решениях, принимавшихся администрацией.

В августе 2017 года, после жестоких столкновений между левыми и правыми активистами в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, Бэннон покинул Белый дом. Пресса припомнила ему его ультраправые взгляды и называла теневым вдохновителем подобных настроений в стране.

Вплоть до января 2018 года он оставался верным союзником и неофициальным советником Трампа.

Их отношения закончились после выхода книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость" о Белом доме эпохи Трампа, написанной со слов анонимных источников.

В книге утверждается, что Бэннон называл связи сына Трампа с некоторыми влиятельными россиянами изменой, а дочь Трампа Иванку однажды назвал "тупой, как кирпич".